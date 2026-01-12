Fiestas patronales de Alajuelita lo esperan este mes con actividades religiosas y culturales

Como es tradición cada año, los fieles católicos del cantón de Alajuelita celebran al Santo Cristo de Esquipulas, una de las manifestaciones religiosas más representativas de la zona.
Durante varios días, creyentes y visitantes participan de actos que fortalecen la fe y el encuentro comunitario.
Actividades para fieles y visitantes
Las celebraciones incluyen rezos, eucaristías, confesiones y peregrinaciones, espacios destinados a quienes asisten de manera constante a las actividades religiosas.
Paralelamente, el evento ofrece mascaradas, juegos mecánicos y venta de alimentos, lo que permite una experiencia integral para las familias.
Agenda hasta finales de enero
A partir del martes 13 de enero se desarrollará una programación especial con procesiones y actividades en distintos horarios.
Las Fiestas Patronales se extenderán hasta el próximo 31 de enero, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas del inicio de año.