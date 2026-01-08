Piso 21 calienta Palmares: la venta de entradas se dispara y organización lanza advertencia

Las Fiestas de Palmares 2026 se realizarán del 15 al 26 de enero y contarán con Piso 21 como uno de los principales atractivos musicales.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la rápida venta de entradas para el concierto. Prime Shows CR y la Asociación Cívica Palmareña confirmaron el cierre de la fase 1 de Palco 1 y el inicio de la fase 2, mientras que Palco 2 ya registra un 85% de ocupación y Dance Floor un 70% en su fase inicial, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación.

Un concierto diurno e innovador

El concierto de Piso 21 se realizará el domingo 25 de enero, a partir de las 12 p. m., como parte del cierre musical de las fiestas.

Las Fiestas de Palmares 2026 se realizarán del 15 al 26 de enero. (Rafael Pacheco Granados)

El evento se extenderá hasta las 6 p. m. y contará con una pasarela de artistas nacionales, creando una jornada continua de música y entretenimiento.

Amenidades y artistas invitados

Por primera vez, el evento incorporará amenidades premium, como espacios exclusivos frente al escenario, áreas lounge, atención personalizada, baños privados y zonas con aire acondicionado en Palco 2.

Estas comodidades buscan elevar la experiencia del público y marcar un nuevo estándar para conciertos diurnos. Entre los artistas nacionales invitados destacan Toledo & Djp, La Kuarta, El Guato, Johnny Man, ShelDixon, Luyah, Chuz And Owner y Dj Criss.

Las entradas para el concierto las puede adquirir por medio de Kuikpei.com