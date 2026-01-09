Fiestas Guardia de Liberia 2026: cinco días de tradición, música y cultura en Guanacaste

Una vez finalicen las Fiestas Típicas de Santa Cruz, darán inicio las Fiestas Guardia de Liberia, como parte de las celebraciones que mantienen vivas las tradiciones en Guanacaste.

El evento se realizará del 22 al 26 de enero y es organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de Guardia, con el objetivo de mantener la identidad cultural y generar beneficios para el distrito.

LEA MÁS: Piso 21 calienta Palmares: la venta de entradas se dispara y organización lanza advertencia

Wilson Contreras, quien forma parte de la organización del reinado, explicó que estas actividades tienen un profundo significado social y cultural para la zona.

Las Fiestas Guardia de Liberia se realizarán del 22 al 26 de enero. (Wilson Contreras/Cortesía)

“Guanacaste se activa en fiestas y en enero, recibiendo el año nuevo, siempre están las famosas Típicas Nacionales y después las Fiestas de Guardia en Liberia. Estas fiestas de pueblo nacen por las asociaciones de desarrollo”, nos contó Wilson.

LEA MÁS: Bombetas, marimba y conciertos: todo lo que debe saber de las Fiestas de Santa Cruz

Un evento con raíces históricas

El propósito principal de las fiestas es la recaudación de fondos para proyectos comunitarios, pero su valor va mucho más allá de lo económico. Según Contreras, se trata de una tradición que ha pasado de generación en generación.

“El significado de estas fiestas para la comunidad de Guardia es muy importante, ya que nos hace rescatar la cultura como distrito. Somos el distrito Nacascolo, conocido como Guardia, del cantón de Liberia, y es una tradición que se remonta desde hace varios años y que formaron las antiguas asociaciones”, mencionó.

Un dato llamativo es que, tras varios ajustes, desde hace dos años la celebración se amplió a cinco días de actividades, lo que permite una mayor participación de vecinos y visitantes.

Diferentes agrupaciones musicales animarán las noches de celebración. (Wilson Contreras/Cortesía)

Música, montas y más

Las montas estarán a cargo de Producciones Bleak y Víquez, como parte de las innovaciones de esta edición. Además, como es tradición, la retreta o cimarrona anunciará el inicio oficial de las fiestas el 21 de enero en el parque de Guardia.

“Se invita a los vecinos para que vengan y estén alertas de que ya van a empezar las fiestas. El jueves arranca el reinado”, detalló Contreras.

De jueves a lunes habrá montas, mientras que de viernes a domingo se realizarán bailes con diferentes agrupaciones musicales.

El jueves la entrada será gratuita con la presentación del Grupo La Inversión. El viernes se presentará Dimensión Costeña con entrada general de 5.000 colones. El sábado será el turno de Fusión Latina y La Inversión por el mismo costo, y el domingo cerrará Marimba Orquesta Los Golobios, con una entrada de 3.000 colones.

Ese mismo domingo se llevará a cabo el desfile de caballistas, una actividad que convoca a familias y amantes de la tradición.

“Guanacaste no es solo toros y desfiles, también es baile y algarabía. El que no baila, aprende y el que está sentado tiene que bailar, aquí no hay excusas”, expresó Contreras.

Gastronomía y ambiente familiar

Los asistentes también podrán disfrutar de chinamos con una amplia oferta gastronómica que incluye arroz cantonés, chop suey, elote, pupusas, pollo frito, carnes mixtas, pinchos, algodón de azúcar, churros, manzanas caramelizadas, pasteles y puestos de mangos, como es tradición cada año.

“Que vengan y asistan a estas fiestas que son de Guanacaste, del cantón de Liberia, para que sepan un poco más de las fiestas de pueblo. Los precios son muy accesibles para que puedan disfrutar de estas festividades que nos enorgullecen”, agregó Wilson.