Bombetas, marimba y conciertos: todo lo que debe saber de las Fiestas de Santa Cruz

Las Fiestas Típicas de Santa Cruz darán inicio el próximo miércoles 14 de enero con una agenda cargada de actividades que buscan reunir a personas de todas las edades.

LEA MÁS: ¡Desde los ₡3.000! Palmares confirma precios para las corridas de toros y entradas gratis para niños

Agenda musical y cultural

A lo largo de los días, la programación incluirá presentaciones de marimba, bombetas de doble trueno, montaderas, topes de toros, conciertos, bailes, actos culturales y actividades religiosas.

LEA MÁS: ¿Cuál fue el mejor concierto de 2025 en el país? Fans y expertos no coinciden

Además de las celebraciones tradicionales, los visitantes también podrán disfrutar del Festival de la Raíz a la Identidad, programado para el viernes 17 de enero, con presentaciones de Ramón Valle, La Resaca, Los Golobios, Los de la Bajura, Marfil y Son del Barrio.

Las celebraciones arrancarán con música, marimba y actividades culturales. (Alonso Tenorio)

La entrada a este festival será gratuita en la tarima Pilsen del campo ferial a partir de las 2 p. m., lo que permitirá que el público disfrute de la música y el ambiente festivo.