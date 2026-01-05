Fiestas Típicas de Santa Cruz anuncian a Malpaís tras cancelar concierto internacional

El pasado 31 de diciembre se informó la cancelación oficial del concierto internacional que formaba parte de la programación de las Fiestas Típicas de Santa Cruz 2026.

El espectáculo estaba previsto para el próximo 17 de enero y contaba con la participación de artistas como La Arrolladora Banda El Limón, Edén Muñoz, Jessi Uribe y Luis Alfonso.

En ediciones anteriores, Los Ángeles Azules eran los invitados habituales, pero para esta ocasión la organización buscó una propuesta diferente.

Las festividades incluyen una variada agenda artística y cultural. (Alonso Tenorio)

Anuncio de una nueva presentación

Este lunes, a través de sus redes sociales, la organización informó que la banda Malpaís encenderá el escenario el 18 de enero en el parque Bernabela Ramos.

El anuncio fue bien recibido por los usuarios, quienes expresaron entusiasmo ante la incorporación del grupo a la agenda musical.

El grupo se presentará el 18 de enero como parte de la programación. (Cortesía Entretenimiento Universal)

Fechas y actividades del evento

Las Fiestas Típicas de Santa Cruz, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial, se realizarán del 14 al 18 de enero y son de las más esperadas por los costarricenses. El evento contará con actividades religiosas, culturales, artísticas y populares que celebran la identidad y las tradiciones locales.