Toros Teletica: improvisado queda expuesto en Pedregal tras fuerte levantín

Un incidente ocurrido durante los Toros de Pedregal transmitidos por Teletica este domingo 28 de diciembre generó múltiples reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

Un improvisado fue levantado por un toro, lo que provocó que su pantalón y ropa interior se desplazaran, dejando expuesta la parte trasera de su cuerpo.

Un momento que no pasó a mayores

Tras el impacto, el participante logró ponerse de pie una vez que el animal se alejó del área y el episodio no pasó de un susto.

El momento ocurrió este domingo en las transmisiones de Teletica.

Reacciones tras el incidente

El video del levantín fue compartido por Toros Teletica y se sumó a otros momentos similares registrados desde el inicio de las festividades el pasado 25 de diciembre.

El hecho provocó comentarios tanto del público como de los presentadores del evento, quienes no se pudieron contener tras ver la acción.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los improvisados durante este tipo de espectáculos tradicionales.