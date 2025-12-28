Natalia Monge se sincera sobre su llegada a Toros Teletica hace cinco años

La talentosa imitadora y presentadora Natalia Monge se sinceró sobre su llegada a Toros Teletica hace cinco años y reconoció que trabajar en canal 7 representa un sueño hecho realidad.

Monge arribó al canal del trencito en los primeros meses del 2021, cuando fue convocada como jurado del programa Tu cara me suena, espacio que marcó el inicio de una etapa que, hasta hoy, sigue creciendo dentro de la televisora.

Natalia Monge celebra cinco años en Toros Teletica con mucha gratitud. Fotografía: Instagram Teletica. (Instagram/Instagram)

De Repretel a Teletica: un cambio que marcó su carrera

Antes de llegar a Teletica, Naty Monge trabajó durante años en Repretel, donde se desempeñó como presentadora y también brilló como humorista e imitadora en el programa Pelando el ojo, consolidándose como una de las figuras más queridas del humor nacional.

Su paso a canal 7 representó un giro importante en su carrera profesional, uno que —según ella misma— siempre había anhelado.

El emotivo mensaje por sus cinco años en los toros del 7

Este sábado por la noche, en medio de la transmisión de Toros Teletica, la actual presentadora de Buen día publicó una historia en Instagram para celebrar sus cinco años de trabajo en ese equipo de Teletica.

“Estar aquí no era una meta, era un anhelo. La curiosidad de ‘cómo sería’ me acompañó durante muchos años, hasta que la vida me dio la oportunidad de vivir la maravillosa respuesta”, afirmó Monge.

Natalia Monge celebró con una foto junto a sus jefes los cinco años en Toros Teletica. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Figura clave en Toros Teletica y Buen día

Tras su participación en Tu cara me suena, Natalia se incorporó ese mismo año al elenco de Toros Teletica en la temporada 2021-2022, convirtiéndose desde entonces en una de las fichas humorísticas más constantes y queridas de las corridas de toros del 7.

Posteriormente, se sumó al equipo de De boca en boca, programa del que salió a mediados del 2024 para asumir un nuevo reto dentro del canal: convertirse en una de las presentadoras de la revista matutina Buen día.

