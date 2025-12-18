Natalia Monge presume la mayor oportunidad laboral que ha tenido en Teletica

Natalia Monge se puso nostálgica este jueves al desempolvar un recuerdo muy especial: la mayor oportunidad laboral que ha tenido en Teletica desde que llegó al canal del trencito.

La presentadora e imitadora arribó a canal 7 a mediados del 2021 como jueza de Tu cara me suena y, gracias a su talento y trayectoria, rápidamente se abrió camino dentro de la televisora.

Natalia Monge trabaja en canal 7 desde hace cuatro años. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Un proyecto que la llevó lejos de Costa Rica

Monge recordó que hace tres años finalizó uno de los proyectos más grandes de su carrera en Teletica, el cual la mantuvo por semanas fuera del país.

“Hace tres años finalizábamos la Revista Mundialista desde Catar”, publicó la creadora del personaje Marta Emilia en sus redes sociales.

El mensaje lo acompañó con una foto grupal del equipo de canal 7 que fue enviado a esa histórica cobertura de la Copa del Mundo Catar 2022.

Natalia Monge presumió uno de los mayores gustos que se ha dado en Teletica. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Parte del Show del Mundial

Natalia formó parte del elenco del Show del Mundial, un programa especial que Teletica produjo y transmitió en vivo desde Catar como parte de su cobertura del máximo evento futbolístico.

Esa experiencia se convirtió en uno de los grandes hitos profesionales de la comunicadora, quien llegó a Teletica procedente de Repretel y del programa de humor Pelando el ojo.

Hoy es una de las figuras del canal 7

A tres años de esa aventura mundialista, Natalia Monge es hoy una de las principales figuras de Teletica. Actualmente, forma parte del equipo de Buen día, donde continúa consolidando su carrera en la televisión costarricense.

