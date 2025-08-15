Natalia Monge, de Teletica, y Rafa Pérez, de Repretel, se encontraron y se dijeron varias cositas

Rafa Pérez y Natalia Monge son "amigos y rivales" ya que ambos trabajan en las revistas matutinas de los canales 6 y 7 que son competencia. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Los presentadores Natalia Monge y Rafa Pérez, figuras de Teletica y Repretel, respectivamente, se encontraron este jueves en una actividad social, y no dejaron ir la oportunidad de decirse algunas cositas públicamente.

Monge y Pérez son, digamos, amigos y rivales, ya que ambos trabajan en canales que son competencia y en programas que se disputan, directamente, la audiencia, pues ella es ficha de Buen día y él, de Giros.

Ambos se vieron las caras en un evento organizado por la agencia de vehículos que los patrocina y aprovecharon la ocasión para tomarse una foto juntos, compartirla en redes y echarse flores el uno al otro.

“Rafita es de las personas más lindas que conozco. Lo admiro por su educación, talento y buena energía. ¡Qué bonito encontrarnos hoy (el jueves)!”, publicó la imitadora en una historia de Instagram.

Rafa correspondió el halago con el mismo tono de lo que le dijo Naty. “El cariño y la admiración son recíprocos. ¡Qué gusto verte, Natalia Vanessa!”, reaccionó Rafa a lo que le dijo Naty.

Natalia Monge y Rafa Pérez compartieron esta hermosa foto de su reencuentro. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Los mensajes de ambos estuvieron acompañados de una foto muy linda en la que ambos presumen la amistad y cariño que se tienen más allá de las cámaras y a pesar de que trabajan “en la acera del frente”.

Curiosamente, el reencuentro se dio horas después de que Ítalo Marenco, quien trabajó con Rafa en Repretel, se despidiera de la televisora de La Uruca, tras cumplir el preaviso a la renuncia que presentó el pasado 1.° de agosto.

Se dice que Naty será la nueva compañera de Ítalo, pues el destino del presentador será Teletica y el programa Buen día, aunque aún ni él ni la televisora lo confirman.