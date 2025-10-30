Natalia Monge explica qué le pasó, el dolor era tan intenso que la tuvieron que ir a dejar a su casa

La mañana de este jueves no fue nada fácil para la presentadora Natalia Monge, quien tuvo que abandonar el set de Buen Día en pleno programa, luego de sufrir un fuerte dolor lumbar que la dejó prácticamente inmovilizada.

La carismática comunicadora relató que el dolor se volvió tan intenso que no podía mantenerse ni de pie ni sentada, por lo que el productor del programa, Mario Vargas, decidió acompañarla hasta su casa para que pudiera recibir atención médica.

Natalia Monge tuvo una lesión lumbar que la hizo salirse de Buen día y llorar mucho de dolor. (Cortesía Natalia Monge/Cortesía Natalia Monge)

Ya desde su hogar, un poco más tranquila y medicada, Monge nos contó que está mejor, aunque el proceso de recuperación será largo y requiere de mucha paciencia.

“Estoy mejor porque ya dejé de llorar. Me tomé una medicina que me ayudó mucho, pero esto sí es de paciencia. No es incapacitante, excepto un día como hoy, que el dolor estaba muy agudo. Pero mientras esté medicada, ahí vamos, probando día a día”, expresó la presentadora.

Nada de reposo

Natalia explicó que la fisioterapeuta Elisa Moreno (quién es hermana del actor Daniel Moreno) le recomendó no quedarse en reposo absoluto sino mantenerse en movimiento, aunque con ciertas limitaciones.

“Ahora gracias a Dios, los médicos no compaginan mucho con el reposo. Ahora todo es muévase. Entonces esto sí va para largo, no es que de un día para otro o que con una pastillita se calma. El dolor vuelve a aparecer, probablemente por diez días más o más. Ella (la doctora) me preparó para eso”, comentó.

Natalia Monge contó que llegó este jueves a Buen día hasta con otros zapatos, pero se los cambió porque no aguantaba ni los tacones. (redes/Captura de video)

Además, la especialista en lesiones lumbares descartó que sea necesario incapacitarla, pues su trabajo implica movimiento y puede adaptarse a las recomendaciones médicas.

Su lesión muscular se debió a que se puso a jugar con su hijo Joaquín, de 5 años, y se lo subió en la espalda (de caballito) y tras hacer algunas sentadillas se lesionó la parte del psoas (es un músculo que está en la parte baja de la espalda, que une la columna con las piernas).

“Me dijo qué cosas no hacer, qué cosas sí hacer. Probablemente vaya a ser un poquito incómodo, porque claro, me desplazo de manera muy lenta, pero gracias a Dios no es una lesión en las cuerdas vocales, que eso sí me ha incapacitado a mí de trabajar”, explicó.

Sus compañeros de Buen día estaban muy preocupados por Natalia Monge al verla sufriendo de dolor. (redes/Instagram)

Naty contó que su doctora, incluso, le enseñó cómo moverse correctamente para evitar que el dolor empeore.

“Me enseñó cómo subir gradas, cómo bajarlas. Lo de manejar me dijo que tal vez mañana sí no lo hiciera, y después me tengo que inyectar el fin de semana, así por un mes, una vez por semana, y hacer la terapia que ella me envió. Cuando ya mejore la cosa, me puede mandar ejercicios para volver al gimnasio, pero pasito a paso”, detalló.

Agradecida por la preocupación

A pesar del mal rato y del susto que se llevó todo el equipo de Buen Día, Natalia se mostró optimista y agradecida con quienes le han enviado mensajes de cariño y preocupación.

“Gracias a Dios ya estoy mejor, esto es un proceso. No me queda más que tener paciencia y seguir las recomendaciones médicas”, dijo.

La humorista y presentadora es una de las figuras más queridas del matutino de canal 7, por lo que su repentina salida del programa generó preocupación entre los televidentes, quienes notaron su ausencia a mitad de la transmisión.

Por ahora, Natalia seguirá bajo tratamiento médico y con fisioterapia constante, con la esperanza de retomar sus rutinas normales muy pronto.