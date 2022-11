Natalia Monge se “echó a la calle” en Qatar

Algo así anda Naty Monge en Qatar. Foto: Cortesía

Durante su estadía en Qatar, la imitadora Natalia Monge se ha mostrado muy respetuosa de las tradiciones y leyes que hay en el país asiático, pero este jueves se echó a la calle, según dijo.

Naty contó en sus redes sociales que debido al calor que azota fuerte al país anfitrión de la Copa del Mundo, decidió usar sandalias, algo que no había hecho en sus dos semanas de estar por esas tierras por respeto a las tradiciones.

Marta Emilia contó cómo le va en Qatar y qué le ha sorprendido más

Además, comentó que también se peló los hombros, ya que ha visto que muchas mujeres andan así y no tienen ningún problema. Eso sí, nos quedó debiendo la foto para verla. Por suerte, ya la conocemos bien y sabemos que no es nada vulgar.

“Hoy me animé a andar en sandalias, todos estos días he andado con zapatito cerrado y también me destapé los hombros. Me eché a la calle yo, es que está haciendo mucho calor y he visto mujeres que andan así, entonces cero problema”, afirmó.

Monge es respetuosa, pero tampoco tonta y si los demás se han relajado, ¿por qué ella no?