Marta Emilia contó cómo le va en Qatar y qué le ha sorprendido más

Marta Emilia es uno de los personajes de la humorista Natalia Monge. Instagram

Marta Emilia, la entrenadora de las Aplanadoras F.C., todavía no se la cree que ya está en Qatar y a pocos días de vivir en vivo y a todo color el Mundial.

Este personaje de la humorista Natalia Monge forma parte del equipo de “El Show del Mundial”, cuyo programa arrancó el lunes anterior, y según confesó, nunca se había subido a un avión.

La futbolista nos contó una que otra curiosidad al vivir su primera experiencia mundialista.

– ¿Cómo siente que le fue en el gran debut del Show del Mundial?

Estaba un poco nerviosa, no pude dormir, he esperado esto toda mi vida y, aunque tal vez, yo no sé si merezca esto, porque es una gran oportunidad (casi llorando), estoy muy ansiosa y ahí están los compañeros breteando, aquí no se ha parado. Estoy feliz, feliz de la vida, de verdad, por esta oportunidad tan bonita, que podamos compartir con la gente sobre todo, porque todo lo que está haciendo el equipo de trabajo es para la gente.

– ¿Cómo le ha ido en estos primeros días por ahí?

No he tenido la oportunidad de lanzarme mucho a las calles, pero aquí la gente es muy amable, la verdad no podemos quejarnos, este (risas) se ve de todo, pero las mujeres son muy elegantes con esos trajes, aunque anden así todas tapadas, son muy elegantes, es un misterio lo que ellas encierran que uno dice: ‘¿cómo serán por dentro?’. Son muy bonitas y siempre huelen rico, las que huelen rico huelen rico, las que no no.

– ¿Qué tal le ha ido con la comida?

La comida ha estado rica, no puedo quejarme, aquí nos chinean demasiado, pero cuando hemos comido en la calle es como si le echaran el condimento bomba, ese que venden en el mercado. La verdad es que de vez en cuando ando con la tufa a dragón, uno siente que se le enchila la boca, pero uno se lava los dientes para andar aseadito y no le afecte más, es parte del aprendizaje.

El Show del Mundial arrancó el lunes anterior y lo dan a las 9 p.m.. Instagram

– ¿Qué le ha parecido la ciudad y el ambiente mundialista?

Es la primera vez que me encaramo en un avión, así se lo pongo. Estoy muy emocionada. Tenía un poquito de miedo porque a uno le decían muchas cosas que tal vez aquí la gente no lo iba a recibir a uno, como uno es un poquito diferente, como que me iban a ver feo, pero viera que no, en lo absoluto, aquí la gente es muy respetuosa y uno también tiene que ser respetuoso. Aún no percibo ese fiestón que uno quiere, porque todavía es muy temprano, aquí no se puede venir a desperdiciar la platica, aquí las cosas son muy caras, vieras que sí. La ciudad es lindísima, los edificios están vestidos como quien dice con ropa de jugadores, toda la ciudad está vestida de Mundial.

– ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Aaah... usted no sabe los edificios que hay aquí, esta gente es demasiado carga, edificios altísimos, coloridos. Usted sabe lo que es ver un edificio que parece el trofeo de la Copa del Mundo, un pirucho ahí pa’ arriba, todo lindísimo, limpiecitico, ordenaditico, la gente es muy respetuosa. Es como el Mundial de los fresas, solo finos, y andan en unos carrazos, los taxis aquí son carros finísimos que allá en Costa Rica y apenas y se ven, solo los millonarios los tienen, aquí quién sabe cómo les va con el marchamo, seguro les sale carísimo. Y aquí la gasolina es como el agua, baratitica, vieras que legal.

– ¿Por qué?, ¿cuánto vale llenar un tanque ahí?

Yo no he tenido la oportunidad de ir a llenar el carro, pero son 80 reales cataríes, por ponérselo así, aquí se llena el tanque de un carrito de un motor 1200 cc como con 22 dólares, que son qué, como 13 mil colones o menos, como para redondearlo, ¡usted sabe! Aquí entre nos, voy a llevarme unas botellitas con gasolina.

Natalia Monge contó que ha sido una breteada increíble, pero que está muy feliz con la experiencia. Instagram

– ¿Cuál es su función en el Show del Mundial?, ¿qué le toca hacer?

Aquí somos como un equipo de fútbol, todos tenemos un puesto y un lugar, por ratos me tocará estar en banca, por ratos voy a salir, por ratos no. La verdad es que a Natalita Monge como la admiro, porque a ella le ha tocado el peso pesado, ella tiene a cargo dos secciones, esa mujer no ha dormido, anda en la calle haciendo reportajes, recolectando información, porque a ella le toca el ‘Detrás de cámaras’, que eso le va a encantar a la gente porque son los pachos que pasan aquí en la choza (donde se están hospedando) y también tiene la sección ‘El color del mundial’, entonces, a mi chiquita apenas y la veo, es la primera vez que mi chiquita hace notas, está debutando como reportera, que aunque es profesional en la vara, nunca le había tocado hacerlo y está que brinca esa mujer, vieras como la admiro, yo estoy aquí para apoyarla y le digo: ‘si usted no quiere maquillarse, yo salgo por ti’, mi labor es más en el set que andar en la calle, así que aquí estoy en la choza tirándome todos los pachos.

