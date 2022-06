Teletica llevará a Martha Emilia a Catar: “¡Ay, tita, esto es lo mejor que me puede pasar!”

Martha Emilia fue invitada por canal 7 a la transmisión especial por el partido de la Sele contra Nueva Zelanda desde el Estadio Nacional. Instagram

Martha Emilia, la entrenadora de las Aplanadoras F.C., irá al Mundial de Catar en noviembre próximo gracias a la clasificación de la Sele.

Este divertido personaje de la imitadora Natalia Monge, se subió al avión tras ser convocada por el equipo de la Revista Mundialista, programa especial de Teletia Deportes que darán durante la Copa del Mundo.

Conversamos con la futbolista de canchas abiertas, quien ahora hará equipo con los humoristas Mauricio Astorga (Morgan), Ricardo Jiménez (Juan Vainas), Magdiel Ramírez (Chibolo) y el presentador Bismarck Méndez.

- ¿Cómo fue que recibió esa convocatoria para el Mundial de Catar?

Diay, reina, vieras que yo estaba ahí normal y suena mi teléfono y contesto, yo decía: ‘¿qué será este número?, que no lo tengo registrado’, y entonces contesto: ‘¡Aló!’, y me dicen, ‘Buenas, Martha Emilia. Le habla Jorge Martínez, de Teletica Deportes’, ¡uy, viera!, y yo: ‘claro que sí, ¿cómo está?’, y me dice: ‘que la invitamos a que vaya a ‘Catars’ con nosotros’, oiga, solté el teléfono, me solté en un temblorsh, hasta lo dejé hablando solo, imagínese, de los nervios las manos me sudaban y yo decía: ‘seguramente es broma de El Chinamo’, porque esa gente bretea todo el año y en estas épocas agarran a todo el mundo con las bromas.

Oiga, apenas me dio tiempo de reponerme y agarré el teléfono y yo: ‘aló, aló, don Jorge discúlpeme, es que se me fue la señal’, eso le dije pa’ no pelármela, porque qué vergüenza, y entonces me dice, ‘¿usted tiene pasaporte y todo?, y yo le dije que sí, porque la verdad que yo así como que muy viajera no soy, porque no me da mucho pa’ eso, pero yo estoy lista, porque yo sé que en el fútbol las oportunidades están a la vuelta de la esquina, y yo le dije, ‘don Jorge, cuente conmigo, yo le voy a hacer un trabajo excelente y vamos a hacer las cosas bien como a mí me cuadra hacerlas’, así que vamos pa’l Mundial, si el de arriba lo permite.

- ¿Cómo se siente de que le estén dando tanta pelota en el 7?

Imagínese, ¿cómo me puedo sentir?, muy honrada y agradecida con Dios y la vida porque es una oportunidad que la verdad siempre había esperado. Soy entrenadora de fútbol, jugadora ya no tanto, veá, por eso me dedico a entrenar, eso es más que todo lo mío y, diay, obviamente cuando uno empieza a retirarse del fútbol uno lo que busca es convertirse en comentarista deportivo y aunque esto no es ser comentarista exactamente, es formar parte ya de un equipo deportivo de mucho respeto como es Teletica Deportes, diay, haber recibido la llamada de Jota pa’ mí ha sido como una bendición, porque imagínese el honor estar al lado de grandes como Morgan, que yo lo admiro demasiado, Morgan es toda para mí.

Desde que forma parte de Teletica la humorista Natalia Monge ha podido exponer más a sus personajes en diferentes programas. Instagram

- ¿Qué va echar en la maleta?, ¿qué no le puede faltar?

O sea, sí llevo varias rasuradoras porque me parece importante, llevar ‘oufests’ (outfit o mudadas) pienso que es importante llevar muchos como pa’ no estar lavando demasiada ropa. Tu sabes que mi estilo pa’ vestir es el uniforme deportivo, pero tengo que pensar que, por ejemplo, un día como ayer (por el partido de la Sele) que era una trasmisión especial, yo utilicé mi corbatín, mi saco, porque era una transmisión fina, elegante, usted sabe. Tengo que ver allá qué me voy a poner, si me consigo uno de los trajes de esos que usan los chicos allá, que son así tapaditos y con la cosa en la jupa, no sé, no es mi cultura y como allá en veces ven raro a las mujeres, no sé, yo tengo mi estilo, pero sí tengo que asesorarme en eso de la ropita pa’l mundial.

Por supuesto que voy a echar las tenis, la bandera de Costa Rica, algo simple, pantaloneticas, allá de por si está haciendo calorsh, entonces, tampoco es pa’ llevar una maleta gigente.

- ¿Alguna vez le tocó jugar un partido tan importante como ese, de estar en las transmisiones desde Catar?

No, la verdad que no, solo por tele he ido a mundiales, a pura imaginación (risas), como cualquier aficionado que se siente muy gustoso en su choza, con la compañía que quiere y todo a ver las mejengas, pero así en vivo no, o sea, yo no sé si me van a llevar al estadio, yo espero que sí, porque yo tengo que andar ahí conversando con la gente, ensayando la cultura y esas varas veá, este, pero diay, sí, yo no sé, estoy como en un sueño.

La presentadora de De boca en boca contó que cuenta con todo el apoyo de su esposo y su familia para irse todo el mes. Instagram

- Como jugadora, ¿añoraba jugar en un mundial?

¡Claro!, por supuesto. Y es una meta que tengo con las Aplanadoras F.C., llevarlas a un mundial.

Este pa’ mí ya era un año glorioso, porque tu sabes que el mundial femenino se va a celebrar aquí en Costa Rica, ahora en agosto, yo ya estoy de fiesta por eso, pero que pa’ mí haigan habido, digámole, dos mundiales en un año, ¡ay tita!, o sea, eso es lo mejor que me puede pasar en la vida y espero que sea el primero de muchos mundiales.

