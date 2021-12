Martha Emilia está lista para su debut en los toros de canal 7

Martha Emilia, es uno de los personajes de Natalia Monge, que estarán en las transmisiones de los toros de Teletica. Cortesía

Martha Emilia ya tiene listos los tacos y las espinilleras para debutar el próximo 25 de diciembre en los Toros de Teletica.

Ella promete poner ‘toda la carnita en el asador’ para que el público disfrute cada transmisión este fin y principio de año desde el redondel de Palmares.

Esta jugadora de fútbol y capitana del equipo Las Aplanadoras F.C., es uno de los personajes de la imitadora Natalia Monge, quien estará por primera vez en el equipo humorístico del 7.

Conversamos con Martha Emilia sobre ese debut tan importante y nos confesó que lo que la tiene más nerviosa son los mujerones que ha podido conocer ahora que anda por los pasillos de Teletica.

– ¿Cómo se siente de debutar pronto en los Toros de Teletica?

¡Diay! Muy halagada. Imagínese, yo pensaba que este año no iba a haber toros ni nada de eso y que me iba a ir de vacaciones, pero es un halago para mí compartir con gente tan linda que tiene la intención de entretener a la gente en la choza.

–¿Cómo la recibieron en canal 7 ahora que fue a conocer?

Oiga, oiga, de verdad como si estuviera ahí toda la vida. Me cuadró muchísimo, sobre todo porque yo cumplí uno de mis sueños, que era conocer a Montserrat Del Castillo.

– ¿Y por qué su sueño era conocerla a ella?

Es porque, diay, yo siempre la veo en televisión y me gusta mucho porque ella es muy auténtica, aparte de que es una mujer muy bonita por ‘ajuera’ y quería comprobar que por ‘aentro’ también lo era porque ella se muestra muy auténtica. A veces se equivoca y más bien se ríe. Es muy inteligente, muy brillante, muy radiante y por eso quería conocerla.

Matha Emilia contó que su sueño siempre fue conocer a Montserrat Del Castillo y que hasta le sacó el número de teléfono. Cortesía



— "A mí me cuadra ver a Natalita crecer, yo la veo a ella contenta y eso a mí me hace feliz", Martha Emilia

– ¿Qué le dijo ella cuando se conocieron?

Oiga, vieras qué raro, no paró de reírse, desde que me vio no paraba de reírse y lo tomé como un halago. Le pedí el número de teléfono por cualquier cosa, porque ella tiene mucha experiencia en toros, yo la veía cuando bailaba en el centro del redondel, así que le dije que intercambiáramos lo números por cualquier bolado que me pudiera pasar y ella muy gentilmente accedió. Le dije que quién quita y en una de esas, respetuosamente, que si algún día quería irse a tomar un cafecito después del programa, diay que contara con mi compañía, humildemente, ¿verdad?

– ¿Y no le da miedo tener problemas con el esposo de la presentadora?

No, no, el que nada debe, nada teme. Yo soy muy respetuosa y no es con ninguna mala intención, es solamente para empaparme de los toros con ella.

– ¿A cuáles otros mujerones conoció del 7?

Vieras qué cólera, quería conocer a Natalita (Monge) y no me la topé, vieras qué pulso. ¡Uy, me da un colerón! Quería conocerla ahora que está ahí de De boca en boca, pero no me la topé.



— Del 25 de diciembre al 2 de enero serán los toros a la tica

Natalia Monge mencionó que ella podrá hacer sus personajes como Bartola, Alexandra Rampola, Cinthia de la O porque son propios así como, algunas de las imitaciones que también hacía en Pelando el ojo. Cortesía

– ¿Pero a cuáles le gustaría conocer?

Son muchas. Digamos, a doña Nancy Dobles, pero esa sí es más de respeto, todavía más. ¡Uy! Me encantaría ver a Marilin Gamboa. ¡Uy, Keylita!, ¿tu me entiendes?

Pero sabe a quiénes más, para no quedar en mal, a todos los de deportes. ¡Uy, Jorgito Martínez!, a Danielito Quirós, a todos los figurones que hay ahí, ¿me entiendes?, porque algún día, quién quita esté ahí.

Pensé que me iba a topar a Erick Lonis o a Rolandito Fonseca, hasta con Ramón Luis (Méndez, exárbitro), que son figuras emblemáticas del fútbol costarricense, o sea, de los “comentarismos” deportivos que llaman, y yo algún día desearía estar ahí en una mesa comentando deportes con ellos, siempre lo he querido, es una meta personal, ¿me entiendes?

– ¿Qué le dijeron las chiquillas de las Aplanadoras F.C. cuando les contó que la fichó el 7?

Oiga, vieeera, me tienen inundado el teléfono de mensajes. A Melissita (su mejor compañera del equipo) le dije que tranquila, que la llevara del cuello, que eso era un progreso para todos porque estar en el siete es un avance personal, en mi vida profesional. Entonces, yo le dije: ‘Melissita, ahí uno se roza con gente muy importante, gente influyente, chicas así de buenas como Montserrat, entonces, tranquila’. Yo le dije eso para que estuviera relajadita. Ella sabe lo que tiene.

Aunque lo de Martha Emilia es el fútbol a ella también le gusta ir a las corridas de toros para ver 'carnita fresca'. Cortesía

– ¿Por qué, Melissa es muy celosa?

Vieras que sí, pero ella sabe que así es mi brete y que, diay, si uno va teniendo la oportunidad de darse a conocer en tele tiene que rosarse con personas así, conocidas y buenas.

– Ahora que ya está en Teletica, ¿le gustaría que invitaran a las Aplanadoras F.C. a jugar la Copa Chinamo?

¡Uy, sí! Pero hay que ir por partes, yo tengo metas, yo voy pa’ cosas grandes ahí, ya vas a ver. Algún día, si tengo la oportunidad y el de arriba me la da, porque la honra y gloria sea para Él, el objetivo que Él tenga para mí, yo lo voy a recibir, pero algún día voy a ver a mis chicas de las Aplanadoras F.C. en la Copa Chinamo, vas a ver.

¡Uff! Se imagina que nos toque jugar contra las Chicas Teja, oiga ahí sí que me desconcentran. Es que tienen una delantera buenísima. Me extraña, las chicas Teja son una teja, yo las he visto.

– ¿Y ahora que va para los toros a Palmares se piensa meter al redondel?

Oiga, mi reina, ahí sí que quién sabe. Usted sabe que yo vivo de estar entera porque si me lesiono, Dios guarde. La idea es tratar las lesiones, pero cuando son producidas por el deporte de uno. Ya lo había hecho una vez y me fue bien por dicha, pero diay es algo de cuidado.

Este es el elenco de los Toros Teletica de este 2021. Facebook

– ¿Y si la invitan a hacer el Reto del 7?

Habrá que ver qué recompensa ofrecen (risas).