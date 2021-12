Montserrat Del Castillo responde a Nicole Carboni: “Suficiente tiene ya con la vida que lleva”

. Montserrat dijo que respondió para defender a su familia. Foto: Cortesía.

La presentadora Montserrat Del Castillo respondió en sus redes sociales unos comentarios bastante feos que había hecho la modelo Nicole Carboni sobre ella.

Carboni en su Facebook y fiel a su estilo, había asegurado que Montse le era infiel a su marido Jhona Monroy con sus compañeros de De boca en boca, Mauricio Hoffman y Bismarck Méndez.

Este domingo, Montse se tomó el tiempo de hacer una publicación y reafirmar que su matrimonio es muy sólido, no como dijo la exparticipante de Miss Costa Rica.

Este es el mensaje que puso Del Castillo en sus redes.

“La boca que te juzga jamás va ser más grande que la gloria de Dios que te respalda . Y a los que se creen la basura y mentira de otros , cuando juzgan premian su propia ignorancia cuiden sus palabras , no vaya ser que Dios mañana se las dé de comer y estén sazonadas con su propio veneno .

“Y de michi (Nicole) no tengo mucho que decir… se le desbordó la educación lo dama y la elegancia , creo que suficiente tiene ya con la vida que lleva. Hay que ser muy vagabunda y no tener nada de temor por Dios, hasta me asombra que una mamá se preste a denigrar a otra y encima mintiendo con lo peligroso que es hablar…”, escribió.

Agregó que hacía esa publicación para defender a su familia.

“Y entiendan esto lo hago no por defenderme sino por respaldar a mi familia y por aclarar las cosas . La que está en este medio soy yo y le he puesto el pecho a todo y mucho me resbala .

“Pero mi familia no lo entiende y ver a una madre llorar eso no se vale . A usted, mami, le quiero decir gracias por el ejemplo de ser una mujer valiente esforzada trabajadora que nunca pide nada, que no depende de nadie para ser alguien o tener algo . Gracias por la escasez porque hoy no me deja quitar mis pies de la tierra. Desde niña, mi abuela y usted me enseñaron el amor y el temor de Dios y esa es mi corona hoy”, aseguró.