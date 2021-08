Nicole Carboni habló con La Teja: ”Yo me puedo topar a mi peor enemigo y no me da miedo saludarlo”

Nicole Carboni saca el tiempo para cuida a su familia y su cuerpazo. Cortesía. Nicole Carboni saca el tiempo para cuida a su familia y su cuerpazo. Cortesía.

Entrevistar a Nicole Carboni fue totalmente lo contrario a lo esperado. Más allá de la persona polémica, a la defensiva y muy crítica, nos encontramos a alguien atenta, receptiva y hasta dulce.

La modelo, quien como directora del Miss Teen Universe Costa Rica coronó en los últimos días a la porteña Fabiana Castillo, conversó largo y tendido con La Teja, no tanto de sus rudas publicaciones y acusaciones en redes sociales, sino de la mamá, de la persona y de quién se esconde detrás de ese personaje.

No niega nada de lo que ha dicho, pero sí el hecho de que es una mala persona, como mucha gente podría llegar a pensar.

- Siempre se habla mucho de lo que dice y hace, ¿pero cómo se percibe usted?

Para mí lo más importante es mi familia. Ser mamá (tiene dos hijos) es lo que me consume más tiempo, también tengo más proyectos, de los que pronto daré detalles, también los concursos de belleza, porque no solo manejo el de Costa Rica sino el de México y el de Estados Unidos.

También soy deportista y me preparo para las competencia de fitness y como modelo, pero debido a la pandemia y por cuidar la salud de mis hijos, lo he dejado un poco de lado.

- ¿Cómo hace para manejar todo eso y seguir compitiendo?

Siempre he pensado que la vida es un balance, cuento con la fortuna de que mi pareja es un excelente entrenador y que yo soy muy disciplinada, yo desde los cinco años competí en atletismo y ahí lo aprendí, hasta la fecha la tengo. Trato de balancear mi vida como mamá, comer sanamente, aunque de vez en cuando me doy un gusto, y hacer deporte.

- ¿En dónde pasa la mayoría de su tiempo?

En México, Estados Unidos y Costa Rica, este año llevo seis meses en el país, también algo en México, en setiembre voy a regresar, y luego a Estados, trato de dividir bien mi tiempo.

- ¿Se siente tranquila cuando viene al país?

Claro, yo me siento feliz de llegar a la casa en Escazú, estar con mi familia y disfrutar de las maravillas de Costa Rica, aquí es un país muy tranquilo en comparación a México.

Para Nicole Carboni, su esposo y sus dos hijos son lo más importante. Foto: Cortesía Para Nicole Carboni, su esposo y sus dos hijos son lo más importante. Foto: Cortesía

- ¿A sus hijos les gusta estar en el país?

A ellos les encanta, sienten que es como venir a Jurassic Park, por toda la vegetación, también les gusta el clima porque México es más frío. Para ellos venir es una aventura y siempre he pensado que para criar hijos, Costa Rica es un excelente país, por la seguridad y la educación. Yo también me divierto mucho, digo que voy a venir un mes y me quedo dos o tres y no me quiero ir.

- ¿Cómo es usted más allá de lo que pasa en redes, donde algunos hasta miedo le pueden llegar a tener?

Es chistoso que me lo diga porque yo siempre he dicho que prefiero que me tengan miedo a que me vean como la tonta, yo soy bastante seria en cuestiones de negocios y en contra de la corrupción, pero me considero sincera, buena gente, alegre, alguien en que se puede confiar.

- Pero la gente tiene otra percepción de usted...

Es algo que me pasa muchísimo, cuando voy a trabajar con alguien, en este caso con los directores del Miss Teen, me cuentan que les dijeron que cómo iban a trabajar conmigo pero ya cuando me conocen bien se dan cuenta que soy muy amistosa, soy seria cuando veo que pasa algo raro, pero sí soy muy amena.

- ¿Le cuesta que confíen en usted?

Sí, yo creo que las apariencias engañan mucho y la mayoría de personas se dejan llevar por eso y se quedan con una idea de lo que ven en redes sociales de uno.

- ¿Usted maneja sus redes?

Sí, correcto. Natalia Carvajal había dicho que no y me dio mucha risa porque decía que yo monetizaba mis redes sociales y no, para monetizar tengo que subir videos a YouTube y yo no lo hago, solo publicaciones escritas. También tengo ayuda de varios administradores que me ayudan con las páginas, no solo en la personal, sino en las de los concursos, porque hay que estar subiendo muchas publicaciones.

- ¿Cómo siente que la ven los ticos?

Pienso que está dividido, unos piensan que soy una necia y otros sí creen lo que publico y en mi palabra, pero cada persona tiene derecho a hacerlo, solo sé que cuando me conocen ven lo agradable que soy yo y no solo lo que digo en redes.

- ¿En algún momento ha pensado dejar o bajarle el tono a sus publicaciones?

Siempre he pensado que el día en que baje el tono será cuando vea que todo se hace legalmente. Cuando sean cosas políticas y yo no esté a favor, siempre voy a decir las cosas como las pienso, de una manera transparente.

- ¿No le da temor de hacerlo como lo hace?

No, obviamente yo lo hago con una medida, sabiendo que legalmente no me podría meter en problemas.

- ¿Alguien la asesora legalmente?

Sí, mi esposo, porque conoce mucho de leyes.

- ¿Siente que puede ver a la cara a cualquiera?

Ah, yo sí, yo me puedo topar a mi peor enemigo y no me da miedo saludarlo, yo sé que las cosas que he dicho no son mentira, entonces no me escondería ni tampoco haría un pleito. Eso es algo que yo he visto en la mayoría de los ticos, que cuando tienen un problema con alguien se intentan esconder y yo en México aprendí a ir más de frente y creo que es la mejor manera de solucionar las cosas.

-¿Sus alumnas cómo la ven?

Yo soy directora nacional, pero tengo directores regionales que eligen a las candidatas para ir a la final nacional. Entonces cuando conozco a las chicas llegan con mucha curiosidad y siempre me dicen que pensaban que era diferente.