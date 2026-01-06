¿Cuál fue el mejor concierto de 2025 en el país? Fans y expertos no coinciden

El 2025 estuvo marcado por una amplia agenda de espectáculos internacionales en el país.

Como ya es tradición, Backstage Magazine, página especializada en conciertos, publicó su listado de los 20 conciertos más destacados del año, además de permitir que el público eligiera su favorito.

La elección de la página especializada

Según Backstage Magazine, Guns N Roses encabezó la lista. Le siguieron Loserville, Bad Bunny (segunda y primera fecha), Carín León, Gwen Stefani, Incubus, Auténticos Decadentes, Foster The People y Ana Gabriel, quien cerró el top 10.

Guns N Roses encabezó la lista según Backstage Magazine. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

También aparecieron otros nombres como Sublime, Julión Álvarez, Chayanne, Fabulosos Cadillacs, Joaquín Sabina, Shawn Mendes, P.O.D., Cypress Hill, Carlos Vives y Fonseca y Grupo Frontera.

La votación del público

En la selección de los fans, el primer lugar fue para Bad Bunny en su segunda fecha. Detrás aparecieron Loserville, Guns N Roses, la primera presentación de Bad Bunny, Carín León, Erreway, Chayanne, Julión Álvarez, Foster The People y Fabulosos Cadillacs.

Los conciertos de Bad Bunny fueron los favoritos del público. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

El público también votó por Incubus, P.O.D., Shawn Mendes, Carlos Vives y Fonseca, Mora, Gwen Stefani, Auténticos Decadentes, Morat, Beéle y Melendi.