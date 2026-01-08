¿Paseo de un día con poco dinero? Dos miradores espectaculares para ver el atardecer y hacer pícnic

En estas vacaciones, muchas personas buscan ideas diferentes para despejar la mente, pero sin que eso implique un gasto elevado.

Si usted es de los que disfruta los espacios al aire libre, los miradores se convierten en una excelente alternativa para compartir con amigos o familia, hacer un pícnic y conectar con la naturaleza.

En mi caso, disfrutar los atardeceres, respirar aire fresco y observar el paisaje es algo que realmente me encanta, y sé que no soy la única. Por eso, le comparto dos opciones que pueden caerle muy bien para aprovechar estas tardes despejadas sin hacer una gran inversión.

Vista desde el mirador Los Cartagos, un espacio al aire libre ideal para disfrutar del atardecer. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Los visitantes aprovechan el mirador Los Cartagos para compartir, tomar fotografías y hasta jugar. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Un atardecer inolvidable en Vara Blanca

Junto con dos amigos decidimos visitar el mirador Los Cartagos, ubicado en Vara Blanca, Heredia. Nos fuimos en carro y el trayecto tomó alrededor de hora y media desde San José.

Durante el camino fue posible disfrutar de vistas impresionantes, aunque es importante tomar precauciones al conducir, ya que el recorrido tiene bastantes curvas.

Como fue un plan de última hora, no llevábamos comida preparada. Sin embargo, de camino encontramos una pulpería donde compramos snacks y algunos productos para picar. Para el paseo llevamos una manta, frescos, snacks, agua, bloqueador, un juego de mesa y abrigo, ya que el clima es bastante frío.

Llegamos, aproximadamente, a las 4 p.m., lo que nos permitió observar cómo el cielo iba cambiando de tonalidades mientras el sol se ocultaba entre las montañas. Aprovechamos para tomar varias fotografías y guardar un bonito recuerdo del momento.

El espectáculo natural es digno de un recuadro. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Un detalle importante es que en el lugar hay una cerca, ya que colinda con una propiedad privada. Usted puede dejar el vehículo a un lado en la carretera, pero es fundamental no cruzar la cerca; desde fuera se ve bastante bien.

Tiempo justo para disfrutar y regresar con calma

Decidimos regresar alrededor de las 5:30 p.m., cuando ya comenzaba a oscurecer y el frío se sentía con más fuerza. Aun así, fue tiempo suficiente para disfrutar al máximo la experiencia.

Durante la visita observamos que algunas personas llegan con sus mascotas, por lo que es importante recoger los residuos y estar atentos a los niños en todo momento. Sin duda, es un lugar recomendado para quienes buscan un plan económico y diferente.

Otra alternativa cerca del volcán Irazú

Otra opción que usted puede tomar en cuenta son las faldas del volcán Irazú. Nuestra compañera, la periodista Fabiola Montoya, vivió esta experiencia en motocicleta, saliendo desde Heredia junto con su novio.

Fabiola se fue en motocicleta hasta un mirador en las faldas del volcán Irazú. (Fabiola Montoya/Cortesía)

“Durante estas fechas tan bonitas, con el clima de verano, mucha gente aprovecha para hacer pícnic o, simplemente, disfrutar del aire fresco, ya que la zona es bastante fría.

“Mientras subíamos, vi a varias personas en los potreros, en las zonas verdes, donde la gente se reúne para disfrutar de la vista o pasar el rato con amigos. Es un plan sencillo, barato y muy bonito”, mencionó Fabiola.

Montoya detalló que se dirigió al lugar junto con otros motorizados y que tampoco gastó mucho, ya que solo llevó algunos bocadillos, galletas y hasta chorrearon café.

Así de impresionantes son las vistas en esta zona de Cartago. (Fabiola Montoya/Cortesía)

Este llamativo hongo fue parte de la experiencia de Fabiola. (Fabiola Montoya/Cortesía)

“Hicimos una parada en una panadería muy conocida en Cartago (no recuerda el nombre) y compramos repostería, que fue lo que comimos para tardear.

“Estuvimos cerca del Sanatorio Durán, disfrutando del paisaje. Nos relajamos, compartimos, tomamos refrescos y probamos la repostería. El clima no estaba tan despejado, pero igual se podía ver lo espectacular del Valle Central. A pesar de la neblina, no fue una excusa para no disfrutar del momento”, agregó.

Un cierre perfecto con comida típica

El recorrido no terminó ahí. Al regreso, el grupo hizo una parada en una cafetería conocida como soda Paso del Quetzal, la cual ofrece un menú variado con platillos típicos. Algunos optaron por sopa negra, mientras que Fabiola pidió un café con leche y una empanada de carne.

“La comida estaba deliciosa y lo mejor de todo es que es muy económica”, indicó.

Para la periodista, se trató de un plan simple, cercano y perfecto para quienes no quieren alejarse demasiado de San José y buscan aprovechar al máximo lo que ofrece la provincia de Cartago, sin afectar el bolsillo.