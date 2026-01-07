¿Qué hacer con el árbol de Navidad natural después de las fiestas? Conozca dónde llevarlo

Ahora que finalizaron las celebraciones de fin de año, surge una pregunta común: ¿qué hacer con el árbol de Navidad natural?
La Municipalidad de San José hace un llamado a la población para optar por el reciclaje como una alternativa responsable con el entorno y la comunidad.
Recolección gratuita y responsable
La iniciativa permite entregar los árboles naturales de forma gratuita todos estos días hasta el domingo 18 de enero, en un horario de 8 a.m. a 4 p.m., en los siguientes puntos oficiales:
- Centro de Valorización de Residuos en Hatillo
- Complejo de Empleados Municipales en Pavas
- Polideportivo Aranjuez
- Polideportivo Zapote
- Polideportivo San Francisco de Dos Ríos
Prácticas que deben evitarse
Las autoridades recuerdan que no se deben quemar ni abandonar los árboles en espacios públicos, ríos o terrenos sin uso, ya que estas acciones provocan contaminación ambiental, riesgos para la salud y posibles emergencias.
Beneficio para el entorno
Mediante este programa, los árboles recolectados reciben un tratamiento adecuado, lo que contribuye a la reducción de residuos y a la protección del medio ambiente, fomentando una cultura de responsabilidad ciudadana.