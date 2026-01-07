Tiempo libre

¿Qué hacer con el árbol de Navidad natural después de las fiestas? Conozca dónde llevarlo

Las autoridades recuerdan la importancia de reciclar los árboles naturales y evitar prácticas que generan contaminación y riesgos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Ahora que finalizaron las celebraciones de fin de año, surge una pregunta común: ¿qué hacer con el árbol de Navidad natural?

La Municipalidad de San José hace un llamado a la población para optar por el reciclaje como una alternativa responsable con el entorno y la comunidad.

Recolección gratuita y responsable

La iniciativa permite entregar los árboles naturales de forma gratuita todos estos días hasta el domingo 18 de enero, en un horario de 8 a.m. a 4 p.m., en los siguientes puntos oficiales:

Muchas personas no saben qué hacer con su árbol de Navidad una vez finalizan las fiestas.
  • Centro de Valorización de Residuos en Hatillo
  • Complejo de Empleados Municipales en Pavas
  • Polideportivo Aranjuez
  • Polideportivo Zapote
  • Polideportivo San Francisco de Dos Ríos

Prácticas que deben evitarse

Las autoridades recuerdan que no se deben quemar ni abandonar los árboles en espacios públicos, ríos o terrenos sin uso, ya que estas acciones provocan contaminación ambiental, riesgos para la salud y posibles emergencias.

Beneficio para el entorno

Mediante este programa, los árboles recolectados reciben un tratamiento adecuado, lo que contribuye a la reducción de residuos y a la protección del medio ambiente, fomentando una cultura de responsabilidad ciudadana.

