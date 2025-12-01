“No han entendido la vibra”: Yiyo Alfaro reacciona a críticas por su árbol de Navidad

Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez, presentadores de Teletica. (Instagram/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro, de ¡Qué buena tarde!, reaccionó la lluvia de burlas que ha recibido su arbolito de Navidad.

Y es que, según contó en sus redes, la gente “no ha entendido la vibra” de su peculiar decoración.

“Me cuesta entender cómo la gente no entiende la vibra. No han entendido el concepto de mi arbolito de Navidad y he recibido muchas burlas… este arbolito no se merece esto”, reclamó muy serio, pero con su toque de humor característico.

Yiyo Alfaro asegura que se están burlando de su árbol de Navidad

Resulta que Yiyo decidió dejarse de las tradicionales bolitas, cintas y adornos, y optó por un estilo minimalista: solo luces amarillas y un lazo color vino gigantesco que se roba todo el protagonismo. Pero lejos de admirarlo, los seguidores le han tirado con todo.

Todo tipo de comentarios

Según contó, algunos seguidores le han escrito y le dijeron que “parece el árbol de la tía Maricucha”, famoso personaje de la actriz María Torres, mientras otros lo compararon con el arbolito del creador de contenido Julián Valjota… y no precisamente para bien.

Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde!, defendió su arbolito. (redes/Instagram)

También le han escrito que parece el árbol del “Ecoloco”. “Estoy confundida, no sé si es el 15 años del árbol o el baile de graduación”, “el árbol coquetee”, son otros de los mensajes que le han escrito en su cuenta de Instagram.

Para hacerlos enojar más, a Yiyo se le encendió la chispa creativa y anunció que le colocará un nuevo adorno, pues le pondrá un vestido de mujer color vino para convertirlo en todo un árbol de gala.

“Si ustedes no están preparados para ese lazo, ¿cómo van a estar preparados para cuando le ponga este vestido? Pues les voy a decir una cosa: síganme para más consejos de decoración”, dijo entre risas.

Al final, Yiyo se toma con humor el asunto y deja claro que su árbol no será el más tradicional, pero sí el más comentado de la temporada. Y eso, para él, parece ser más un triunfo que un problema.