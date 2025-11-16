Yiyo Alfaro presume la buena vida que se da en Guatemala junto a una de sus personas favoritas

Yiyo Alfaro se dejó ver relajado, contento y aprovechando cada momento durante su paseo por el extranjero, acompañado de alguien muy especial para él y con quien claramente la está pasando de maravilla.
Y es que el comunicador, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos donde se ve disfrutando de los pueblitos de Guatemala junto a su linda mamita Ana González.
“Chineando a mi mamá, vinimos a conocer Guatemala y estamos encantados. Por muchos viajes así con mi madre”, dijo el presentador.
LEA MÁS: Un giro cambia los planes de Yiyo Alfaro y Choché Romano rumbo al Chirripó
El viaje ha sido toda una experiencia, pues contó que ambos viajaron en tuku tuku (una moto con una cabina) y no se imaginaron que se movería tanto.
“Mae nos batieron todos, pero es una experiencia muy linda viajar así en Antigua Guatemala”, dijo.
De momento, ambos han disfrutado del Festival de las Flores y este domingo lograron ver tres volcanes desde el lago de Atitlán.