Yiyo Alfaro presume la buena vida que se da en Guatemala junto a una de sus personas favoritas

Yiyo Alfaro disfrutando de los pueblitos de Guatemala durante su paseo. (Instagram/Instagram)

Yiyo Alfaro se dejó ver relajado, contento y aprovechando cada momento durante su paseo por el extranjero, acompañado de alguien muy especial para él y con quien claramente la está pasando de maravilla.

Y es que el comunicador, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos donde se ve disfrutando de los pueblitos de Guatemala junto a su linda mamita Ana González.

“Chineando a mi mamá, vinimos a conocer Guatemala y estamos encantados. Por muchos viajes así con mi madre”, dijo el presentador.

LEA MÁS: Un giro cambia los planes de Yiyo Alfaro y Choché Romano rumbo al Chirripó

El viaje ha sido toda una experiencia, pues contó que ambos viajaron en tuku tuku (una moto con una cabina) y no se imaginaron que se movería tanto.

El presentador compartió lo bien que la está pasando en el extranjero. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

La experiencia en tuku tuku fue una de las anécdotas más comentadas del viaje. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

LEA MÁS: Un giro cambia los planes de Yiyo Alfaro y Choché Romano rumbo al Chirripó

El comunicador contó que lograron ver tres volcanes desde el lago de Atitlán. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

“Mae nos batieron todos, pero es una experiencia muy linda viajar así en Antigua Guatemala”, dijo.

De momento, ambos han disfrutado del Festival de las Flores y este domingo lograron ver tres volcanes desde el lago de Atitlán.