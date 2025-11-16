Teleguía Farándula

Yiyo Alfaro presume la buena vida que se da en Guatemala junto a una de sus personas favoritas

El presentador terminó en un tuku tuku que casi lo deja mareado

Por Fabiola Montoya Salas
Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro disfrutando de los pueblitos de Guatemala durante su paseo. (Instagram/Instagram)

Yiyo Alfaro se dejó ver relajado, contento y aprovechando cada momento durante su paseo por el extranjero, acompañado de alguien muy especial para él y con quien claramente la está pasando de maravilla.

Y es que el comunicador, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos donde se ve disfrutando de los pueblitos de Guatemala junto a su linda mamita Ana González.

“Chineando a mi mamá, vinimos a conocer Guatemala y estamos encantados. Por muchos viajes así con mi madre”, dijo el presentador.

LEA MÁS: Un giro cambia los planes de Yiyo Alfaro y Choché Romano rumbo al Chirripó

El viaje ha sido toda una experiencia, pues contó que ambos viajaron en tuku tuku (una moto con una cabina) y no se imaginaron que se movería tanto.

Yiyo Alfaro
El presentador compartió lo bien que la está pasando en el extranjero. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)
Yiyo Alfaro
La experiencia en tuku tuku fue una de las anécdotas más comentadas del viaje. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

Yiyo Alfaro
El comunicador contó que lograron ver tres volcanes desde el lago de Atitlán. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

“Mae nos batieron todos, pero es una experiencia muy linda viajar así en Antigua Guatemala”, dijo.

De momento, ambos han disfrutado del Festival de las Flores y este domingo lograron ver tres volcanes desde el lago de Atitlán.

