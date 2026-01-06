¿Cómo está su corazón? Revise su salud en una caminata por solo 5 mil colones en San Joaquín de Flores

Las personas aficionadas al deporte y a las actividades al aire libre tendrán la oportunidad de participar en una caminata en Heredia, que incluye pruebas diseñadas para conocer su estado actual de condición física.

El evento es organizado por Raúl López, guía certificado, director y creador de la fundación Caminantes de Costa Rica, junto con su equipo de trabajo.

La caminata se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero, a las 8:30 a.m., en San Joaquín de Flores. El punto de encuentro será frente a la iglesia local, en la plaza deportiva.

La actividad combinará recreación y evaluación física preventiva. (Canva/Canva)

Evaluaciones antes de iniciar el recorrido

“Este evento tiene una característica importante y es que las personas que van a participar tienen la posibilidad de aplicar una prueba de esfuerzo físico en activo y en pasivo.

“Se va a medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en pasivo y activo. También se medirán la estabilidad, el equilibrio, la coordinación sicomotora, la fuerza, la tracción, la concentración y la resistencia”, mencionó don Raúl.

López explicó que todas las pruebas se realizarán al aire libre, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, ya que este entorno favorece la transpiración y la oxigenación del cuerpo.

Los participantes podrán conocer su estado físico antes de iniciar el recorrido. (Raúl López)

El punto de encuentro será frente a la iglesia de San Joaquín. (Raúl López/Cortesía)

Recorrido y público al que está dirigida

Antes de iniciar la caminata, los participantes realizarán una sesión de estiramiento muscular, seguida de las pruebas físicas. Posteriormente, se dará inicio al recorrido, que incluirá el sendero cercano a la iglesia, zonas urbanas y distintos sectores del cantón, para completar aproximadamente cuatro kilómetros y regresar al punto de salida.

“Está dirigida a toda la población: niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Es una actividad muy recreativa y educativa”, detalló el guía.

Inscripción y recomendaciones

La inscripción tiene un costo de 5 mil colones por persona e incluye la aplicación de las pruebas de esfuerzo, refrigerio, acompañamiento del guía y un detalle al finalizar el recorrido. Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda, calzado adecuado, agua, protector solar, gorra y cualquier otro implemento necesario.

Los resultados de las pruebas serán enviados al correo electrónico de cada participante en un plazo aproximado de 48 horas.

“La motivación de esta caminata es que las personas conozcan su estado actual de condición física antes de realizar actividad o cualquier esfuerzo o movimiento. Lo que está pasando en este país es que hay muchos grupos que no llevan este control y es necesario”, indicó López.