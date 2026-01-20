Disfrute de noches nocturnas en museos de San José durante estas vacaciones

Los Museos BCCR, ubicados bajo la Plaza de la Cultura, estrenarán el programa Verano en el Museo, una iniciativa que amplía el horario de atención hasta las 7 p.m. los jueves y viernes, del 22 de enero al 6 de marzo.

La propuesta busca facilitar el acceso a quienes desean visitar los museos fuera de su jornada laboral y durante la temporada de vacaciones.

Promoción especial y excepción de horario

Durante el horario extendido, el público nacional podrá acceder a una promoción 2x1 en la entrada, disponible únicamente en la boletería física.

Los museos que están bajo la Plaza de la Cultura abrirán hasta las 7 p.m. (Museos BCCR/Museos BCCR)

Además, el jueves 12 de febrero el cierre se extenderá hasta las 8 p.m., con motivo de la primera edición del Art City Tour, según explicó José Hernán Solano, director ejecutivo de los museos.

Salas y exposiciones disponibles

Quienes asistan podrán recorrer la sala de oro precolombino, la de numismática y exposiciones temporales como De la fábrica al bolsillo: diseño e impresión de billetes del siglo XIX, Primero fuimos música y Rutas Clandestinas.

Actividades educativas y recreativas

El programa incluye talleres, visitas guiadas y actividades culturales tanto en horario regular como en el extendido.

Para participar en estas experiencias será necesario realizar una inscripción previa. La agenda completa puede consultarse en los perfiles oficiales de los Museos BCCR en Facebook e Instagram.