Parque Nacional Manuel Antonio implementa cambio histórico para ingresar

Visitar el Parque Nacional Manuel Antonio será ahora un proceso más ágil, accesible y seguro gracias a un cambio implementado por el Ministerio de Ambiente y Energía.

A partir de esta actualización, las personas deberán presentar el código QR o la captura digital de las entradas en la casetilla de acceso.

Con el fin de reducir tiempos de espera, se asignó nuevo personal en el área de ingreso, lo que permitió la contratación de siete funcionarios adicionales para reforzar la atención a los visitantes.

Manuel Antonio destaca por su biodiversidad y atractivo turístico. (Lilly Arce Robles.)

Medidas de seguridad para los visitantes

Para garantizar la protección del área y de quienes la recorren, funcionarios debidamente identificados del SINAC realizan la revisión de bolsos al momento de ingresar.

Esta medida busca evitar el ingreso de artículos no permitidos como alimentos, botellas plásticas de un solo uso, bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos.

Las autoridades aclararon que sí se permite el ingreso de dietas especiales para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que requieren una alimentación específica.

Compra de boletos

La compra de entradas debe realizarse exclusivamente mediante este enlace: serviciosenlinea.sinac.go.cr

Estas acciones buscan proteger la biodiversidad del parque y ofrecer una mejor experiencia a quienes lo visitan.