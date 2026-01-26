¿Va a votar fuera del país? Esto debe saber para las elecciones del 1 de febrero

¿Va a votar en el extranjero en las elecciones del 1 de febrero? El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció puntos clave para los costarricenses que viven fuera del país.

Las autoridades ya tienen todo listo para el gran día en el que se decidirá el futuro de la Presidencia y de las diputaciones de la Asamblea Legislativa.

Los ticos que votarán fuera de nuestras fronteras deben tomar en cuenta que tienen un horario distinto al nacional. Las urnas abrirán a las 9 a.m., mientras que en Costa Rica las votaciones iniciarán a las 6 a.m.

Los costarricenses en el extranjero tienen un horario especial de votación en los consulados ubicados en Estados Unidos, Turquía, Panamá, entre otros países. (Cortesía)

En el extranjero, las votaciones finalizarán a las 7 p.m. Después de que termine, las juntas receptoras de votos realizarán el conteo y transmitirán la información al Tribunal.

Solo tendrán una papeleta

A diferencia de quienes votamos en suelo nacional, el TSE indicó que los ticos en el extranjero solo recibirán una papeleta: la de la elección de la Presidencia y Vicepresidencias de la República no eligen diputados.

Las tulas fueron enviadas a los 49 consulados ubicados en 42 países entre el 29 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de este año.

Dentro de las tulas hay urnas, padrones, lapiceros, crayones anaranjados, listas de votantes, cartelones, marchamos de seguridad y otros.

¿Cuántos ticos están empadronados en el extranjero?

Las autoridades electorales informaron que hay 67.270 costarricenses empadronados en el extranjero.

Estados Unidos es el país donde la mayoría de los electores se encuentran, con 44.580 personas, seguido por España (2.688 costarricenses), Canadá (2.132), Nicaragua (2.094), Panamá (1.950) y México (1.742).

El consulado con mayor cantidad de electores inscritos es Nueva York, en Estados Unidos, con 19.100 ticos. Los lugares con menor cantidad son India (13), Turquía (19), Kenia (15), Indonesia (13) y Jamaica (11).

Más de 67.000 ticos están empadronados en el extranjero, según el TSE. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

