Se buscan jóvenes entre los 17 y 24 años para que estudien una carrera técnica 100% gratis

Ponga mucha atención y apunte bien porque esta noticia realmente le puede cambiar la vida.

La muy reconocida Fundación Samuel abrió su proceso para becar con el 100% a 125 jóvenes de entre 17 y 24 años de edad.

Explica la fundación que deben ser jóvenes de escasos recursos económicos y que quieran estudiar uno de los cuatro programas de formación técnica que ellos ofrecen.

Se buscan jóvenes entre los 17 y 24 años para que estudien 100% gratis una carrera técnica. (Cortesía)

¿Qué carreras se ofrecen?

Refrigeración y Aire Acondicionado Mecánica Automotriz Asistente en Administración (con énfasis en inglés) Asistente de Contabilidad.

¿Cuál es la duración de los programas?

Los programas tienen una duración de 19 meses en total, incluidos tres meses de práctica en empresa, desde abril de 2026 a noviembre de 2027, con un horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una beca?

Demostrar condición de pobreza económica

Tener entre 17 y 24 años

Requisitos escolares

Tener el sexto grado aprobado para las carreras de Refrigeración y Aire Acondicionado, así como Mecánica Automotriz

Tener el noveno año aprobado para las carreras de Asistente en Administración (con énfasis en inglés) y Asistente de Contabilidad.

Las mujeres son muy bien recibidas en las carreras técnicas de la Fundación Samuel. (Cortesía)

¿Qué incluye la beca?

Beca 100% para una formación técnica de calidad

Inglés, computación y habilidades blandas para la vida.

Tres meses de práctica en empresas para todas las carreras.

Preparación para encontrar empleo.

Conexión con una red de más de 100 empresas para colocación en empleo.

Almuerzo gratuito.

Instalaciones adecuadas y seguras.

Muchas horas de práctica en talleres propios de la Fundación.

Excelencia académica y profesores especializados con mucha experiencia.

¿Qué se debe hacer para obtener la beca?

Completar el formulario de aplicación de beca en línea en www.samuelcr.com o pedir una solicitud de beca por teléfono, WhatsApp o correo electrónico o retirarla directamente en las instalaciones de la Fundación.

Entregar la solicitud de beca con la documentación completa en las instalaciones de la Fundación.

Presentar su cédula de identidad o constancia de nacimiento. En caso de extranjeros presentar cédula de residencia o la autorización de la Dirección General de Migración y Extranjería para trabajar al día.

Presentar las notas del último año escolar aprobado.

Aprobar el proceso de selección.

¿Cuál es la fecha límite para retirar y completar la solicitud de beca?

La fecha límite es el viernes 13 de febrero de 2026.

Fundación Samuel está ubicada en Calle Blancos y sus becas son del 100% durante toda la carrera. Hasta el almuerzo dan. (Cortesía)

Los jóvenes interesados pueden dirigirse a: Fundación Hedwig y Robert Samuel, sede Costa Rica, Calle Blancos. Frente a Plaza San Gabriel, San José.

Teléfonos: 2256 6080 | 2258 4080 | WhatsApp: 8988 1506. Correo electrónico: info@samuel.cr

Más información sobre la beca y el proceso de selección: www.samuelcr.com