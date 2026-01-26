Ofertas de empleo

Ekono busca personal con experiencia para sus tiendas en todo el país

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de Ekono

Por Fabiola Montoya Salas
ekono
Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de Ekono. (captura /Captura)

Si usted tiene experiencia en ventas y ha trabajado en tiendas, esta puede ser su oportunidad, porque Ekono anunció que está en busca de talento con experiencia para sus sucursales en todo el país.

La empresa detalló que las personas interesadas deben contar con tercer año de colegio aprobado y experiencia en el sector retail. Además, se requiere orientación a las ventas, disponibilidad de horario y excelente presentación personal.

La empresa también indicó que busca colaboradores con actitud positiva, energía y pasión por el servicio al cliente, ya que el enfoque principal es brindar una buena experiencia en tienda.

empleo
Los puestos que tiene Ekono son en todo el país. (IA /IA)

Beneficios que ofrece

La compañía informó que entre los beneficios se encuentran:

  • Cuponera de horas libres.
  • Médico de empresa.
  • Asociación solidarista.
  • Oportunidad de crecimiento.
  • Bono operativo por desempeño.

Estas condiciones forman parte del paquete que ofrece la empresa a quienes se integren a su equipo de trabajo.

¿Cómo aplicar?

Si usted cumple con los requisitos y quiere postularse, puede hacerlo de dos maneras: escaneando el código QR que aparece en la imagen oficial de la convocatoria o enviando toda su información completa al correo electrónico talento@ekonocr.com.

Ekono tiene presencia en distintas zonas del país, por lo que las plazas podrían adaptarse a diferentes ubicaciones.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.
  • Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.
  • Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

