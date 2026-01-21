Fundación Caricaco se une a aliados de peso para abrirle más trabajo a la juventud tica

Si usted es de los que cree que a la juventud hay que darle oportunidades reales y no solo promesas, esta noticia le va a gustar.

La Fundación Caricaco, junto con la organización internacional Instiglio, arrancó una alianza que busca meterle el acelerador al empleo juvenil en Costa Rica, con el respaldo del Ministerio de Trabajo, PROCOMER y la Fundación Citi.

Representantes de Fundación Caricaco, Instiglio, el Ministerio de Trabajo, PROCOMER y la Fundación Citi se unieron para impulsar nuevas oportunidades de empleo para la juventud costarricense. (Shutterstock/Shutterstock)

La movida se llama Alliance for Innovation in Public Youth Employment Programs y tiene un objetivo clarito: ayudar a que más jóvenes, sobre todo quienes están en situación vulnerable, consigan trabajo y se mantengan en él. ¿Cómo lo van a hacer? Probando programas nuevos en los que el Estado paga según los resultados obtenidos, un modelo conocido como pago por resultados.

El plan contempla dos proyectos piloto. El primero se hará de la mano del Ministerio de Trabajo, dentro del programa EMPLEATE, y se enfocará en fortalecer habilidades bilingües y otras competencias que hoy buscan las empresas. El segundo se desarrollará con PROCOMER y apuntará a cerrar brechas de talento en sectores que están creciendo fuerte, especialmente el sector exportador.

Desde Fundación Caricaco explicaron que no solo pondrán el hombro en el diseño de los proyectos, sino también en la ejecución, el acompañamiento a los jóvenes y la coordinación con las instituciones públicas y los proveedores de capacitación. La fundación ya tiene experiencia en este tipo de modelos y apuesta a que lo que funcione se pueda escalar a nivel país.

“Las alianzas son clave para lograr cambios de verdad. Queremos demostrar qué funciona y llevarlo a la política pública para que más jóvenes tengan las mismas oportunidades”, señaló Amadeo Quirós Marten, fundador y presidente de la Fundación Caricaco.

Instiglio, por su parte, será la que lidere el diseño técnico de los pilotos y acompañe a las instituciones para asegurar que los resultados se midan bien y sirvan para tomar decisiones con evidencia.

El ministro de Trabajo, Andrés Romero, aseguró que este modelo permitirá usar mejor los recursos públicos y mejorar la inserción laboral de la juventud, mientras que Laura López, gerente general de PROCOMER, destacó que ayudará a responder mejor a lo que hoy necesitan las empresas que generan empleo y crecimiento.

La Fundación Citi entra como socio financiador y como puente para compartir aprendizajes, apostando por soluciones que generen progreso económico real.

El proyecto tendrá dos años de duración y busca dejar modelos listos para que el Estado los adopte y los haga crecer.