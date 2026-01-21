Ofertas de empleo

Empresa privada realizará gran feria de empleo en el aeropuerto Juan Santamaría

La feria de empleo será el próximo miércoles 26 de enero

Por Fabiola Montoya Salas
Pasajeros realizando el proceso de registro en los counters del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría durante la temporada alta de turismo en Costa Rica.
La feria de empleo será el miércoles 26 de enero. (Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo. El Grupo GCG llevará a cabo una gran Feria de Empleo para contratar agentes de seguridad para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La actividad se realizará el miércoles 26 de enero del 2026, en horario de 10 de la mañana a 11 a.m., en el Aeropuerto Juan Santamaría, puerta B, salidas internacionales.

Entre los requisitos que debe cumplir están contar con noveno año aprobado, tener el carnet de agente de seguridad al día (indispensable), ser una persona proactiva, con excelente presentación personal y disponibilidad para horarios rotativos. Además, se requiere que resida en Heredia o Alajuela.

feria de empleo
Acá le contamos los beneficios de la empresa. (capti/captura)

Grupo GCG ofrece atractivos beneficios como becas de estudio para secundaria y bono por desempeño, según las políticas de la empresa.

Si usted está listo o lista para asumir nuevos retos y formar parte de un equipo dinámico, puede postularse enviando su información al correo stephanie.hernandez@gcggroup.com o bien si tiene alguna consulta, puede escribir al teléfono 6111-8815.

Consejos utilies para ir a una feria de empleo:

  • Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.
  • Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.
  • Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.
  • Muéstrese seguro y con buena actitud:Salude, mire a los reclutadores a los ojos y responda con seguridad. Una actitud positiva puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.
  • Pregunte y tome nota de los pasos a seguir:Aproveche para consultar sobre el proceso de selección, horarios o beneficios, y anote cómo dar seguimiento a su postulación.
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

