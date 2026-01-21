¿Volvió de vacaciones y se siente agotado en el trabajo? Descubra cuál es el síndrome que lo provoca

El regreso a la rutina laboral o académica después de un merecido descanso puede ser un desafío para muchas personas. Si al regresar se siente más cansado, con poca energía o incluso estresado, es posible que esté experimentando el síndrome postvacacional.

En una entrevista exclusiva, la sicóloga y especialista en recursos humanos, Yorleny Abarca, nos explicó en qué consiste este fenómeno, cómo afecta a las personas y, lo más importante, cómo prevenirlo.

El síndrome postvacacional no es una enfermedad, sino un proceso de adaptación a la rutina.

¿Qué es el síndrome postvacacional?

El síndrome postvacacional no es una enfermedad, sino un proceso de adaptación al regreso a las exigencias cotidianas del trabajo o la escuela.

“Este síndrome aparece cuando el cuerpo y la mente tienen dificultades para dejar atrás el ritmo relajado de las vacaciones, con horarios flexibles y momentos de ocio, para regresar a las responsabilidades y rutinas que normalmente se tienen en el día a día”, explicó Abarca.

La especialista aclaró que este síndrome puede manifestarse en diversas formas. A nivel sicológico, las personas pueden experimentar falta de motivación, tristeza, apatía, irritabilidad, dificultad para concentrarse, o incluso ansiedad o estrés. En el ámbito físico, los síntomas más comunes incluyen cansancio constante, dolores de cabeza, problemas para dormir, molestias musculares y alteraciones digestivas.

En cuanto al impacto en el ámbito laboral o académico, Abarca indicó que las personas pueden sufrir de bajo rendimiento, falta de interés y una sensación de estar desbordados.

“Esto puede generar un aumento en los errores y en la percepción de que no se está avanzando a la misma velocidad que antes”, agregó la especialista.

¿Por qué nos afecta?

Aunque este síndrome puede presentarse en cualquier persona, aquellos con trabajos o estudios muy exigentes son más propensos a sufrirlo. Abarca destacó que suele afectar a quienes regresan de vacaciones largas, a las personas con horarios rígidos o a una alta carga laboral, y también a quienes no disfrutan de su rutina diaria.

El síndrome es común, pero generalmente temporal. Abarca nos comentó que suele durar entre una y dos semanas, dependiendo de la capacidad de adaptación de cada persona. Sin embargo, si no se maneja correctamente, sus efectos pueden durar más tiempo y convertirse en un problema mayor.

“Si no se controla, el síndrome puede derivar en estrés crónico, ansiedad, depresión o incluso un agotamiento emocional (burnout) que afecta tanto la vida personal como laboral, reduciendo la productividad y la satisfacción personal”, advirtió Abarca.

¿Cómo prevenirlo?

El regreso a la rutina no tiene por qué ser tan difícil. Abarca compartió algunos consejos útiles para prevenir y reducir el impacto del síndrome postvacacional:

Volver gradualmente a los horarios: Evite un retorno abrupto al trabajo. Intente adelantar un poco su hora de despertar unos días antes de regresar a su rutina. Dormir bien los días previos: El descanso adecuado es esencial para reducir el estrés y ayudar al cuerpo a adaptarse. Planificar tareas sencillas al inicio: Comience con actividades fáciles y relajantes, para ir retomando poco a poco el ritmo de trabajo. Mantener hábitos saludables: Comer bien, hacer ejercicio y descansar adecuadamente contribuirán a mantener su bienestar. Reservar tiempo para ocio: Incluso después de las vacaciones, es importante seguir dedicando tiempo al descanso y disfrute personal. Fijarse metas pequeñas y realistas: Evite la sobrecarga de tareas al principio. Establezca metas alcanzables para evitar frustraciones.

El síndrome postvacacional es común, pero no debe ser un obstáculo para disfrutar de su regreso al trabajo o a las clases. Aplicando estos consejos, se puede sobrellevar de manera efectiva y recuperar el balance.

Si se siente identificado con algunos de estos síntomas, no dude en seguir las recomendaciones de la experta y dar un paso hacia un regreso más tranquilo y productivo.

