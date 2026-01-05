Inicie el año con trabajo fijo: esta feria de empleo podría ser su oportunidad

Si usted quiere iniciar el año con trabajo, ponga atención porque este viernes 9 de enero se realizará la Feria de Empleo Bretea Chepe, con la participación presencial de múltiples empresas que estarán recibiendo currículums y atendiendo a los interesados.
LEA MÁS: Vendedor se levanta a las 3 de la mañana para ganarse la vida en las calles de San José
La actividad se llevará a cabo en el salón comunal de barrio Luján, en horario de 10 a.m. a 2 de la tarde, y es abierta al público.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Ferretería Novex Heredia abre plazas en varias áreas
Entre las empresas que confirmaron su participación están Polymer, Pierre Cardin, Istmo Center, ACyC S.A., Securitas, K9, Ventus, Red Volution, Grupo Cori Motors, MK, Corporación del Valle, Consisa, Bill Gosling, Dryclean USA Lavandería y Grupo El Lagar, entre otras.
LEA MÁS: Video viral: señora invita a recolectores de basura a comer, orar y llevarse un regalo
Los organizadores recomiendan a los asistentes llevar su currículum actualizado y llegar con tiempo para aprovechar las diferentes opciones laborales que estarán disponibles.
La feria es organizada por Grupo Bretea, en conjunto con la Asociación Junta Progresista de Barrio Luján, con el objetivo de acercar oportunidades de trabajo a la comunidad.
Consejos para aprovechar una feria de empleo
- Varios currículums impresos y, si puede, una versión digital en el celular o correo.
- Vaya bien presentado: No hace falta traje, pero sí ropa limpia, ordenada y acorde a un ambiente laboral.
- Llegue temprano: Así tendrá más tiempo y menos filas para hablar con las empresas.
- Investigue antes: Sepa qué empresas estarán y a cuáles le interesa aplicar.
- Preséntese con seguridad: Diga su nombre, qué tipo de trabajo busca y cuál es su experiencia principal.
- Haga preguntas claras: Pregunte por horarios, tipo de contrato, requisitos y proceso de selección.
- Anote contactos: Tome nota de correos, teléfonos o próximos pasos.
- Sea respetuoso y paciente: Hay mucha gente y eso también cuenta.
- Dé seguimiento: Si le indican enviar el currículum por correo o plataforma, hágalo ese mismo día.