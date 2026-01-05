Inicie el año con trabajo fijo: esta feria de empleo podría ser su oportunidad

Si usted quiere iniciar el año con trabajo, ponga atención porque este viernes 9 de enero se realizará la Feria de Empleo Bretea Chepe, con la participación presencial de múltiples empresas que estarán recibiendo currículums y atendiendo a los interesados.

La feria de empleo será el viernes. (cortesía /captura)

La actividad se llevará a cabo en el salón comunal de barrio Luján, en horario de 10 a.m. a 2 de la tarde, y es abierta al público.

Entre las empresas que confirmaron su participación están Polymer, Pierre Cardin, Istmo Center, ACyC S.A., Securitas, K9, Ventus, Red Volution, Grupo Cori Motors, MK, Corporación del Valle, Consisa, Bill Gosling, Dryclean USA Lavandería y Grupo El Lagar, entre otras.

La feria de empleo tendrá muchas opciones de trabajo. (cortesía )

Los organizadores recomiendan a los asistentes llevar su currículum actualizado y llegar con tiempo para aprovechar las diferentes opciones laborales que estarán disponibles.

La feria es organizada por Grupo Bretea, en conjunto con la Asociación Junta Progresista de Barrio Luján, con el objetivo de acercar oportunidades de trabajo a la comunidad.

Consejos para aprovechar una feria de empleo