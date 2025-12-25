Video viral: señora invita a recolectores de basura a comer, orar y llevarse un regalo

Un gesto sencillo, pero lleno de humanidad, tiene a miles de personas con el corazón arrugado en redes sociales.

Una señora se hizo viral luego de invitar a varios recolectores de basura a entrar a su casa para compartir comida, hacer una oración y llevarse un pequeño presente, en un momento que muchos calificaron como una verdadera lección de humildad y agradecimiento.

La señora invitó a los recolectores de basura a pasar a su casa para compartir tamal, café y una oración. (instagram /Ive Cortes)

El gesto fue grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. (instagram /Ive Cortes)

El emotivo video fue compartido por Ive Cortes, hija de la protagonista, quien contó cómo se dio la escena que hoy le da la vuelta a las redes.

“La cosa es que yo vine a la casa de mi mamá a hacer teletrabajo y mami se levantó temprano. Yo escuchaba un escándalo y pensé que no le habían recogido la basura, pero no. Era que ella les estaba diciendo que pasaran a comerse un tamal”, relató Ive.

Además de la comida, los trabajadores recibieron un pequeño regalo como muestra de agradecimiento. (instagram /Ive Cortes)

El momento fue destacado por usuarios como un acto de humildad y reconocimiento al trabajo de los recolectores. (instagram /Ive Cortes)

En el video se observa a la señora recibiendo a los trabajadores con tamal y café, además de entregarles un quequito como regalo navideño. Según explicó su hija, el detalle fue una forma de agradecerles por la labor que realizan todos los días.

La señora se volvió viral en redes sociales.

“Les compró un panettone en forma de agradecimiento por todo lo que ellos hacen. Sé que fue un momento sumamente corto, no duraron ni diez minutos porque tenían que seguir trabajando, pero mami no desaprovechó la oportunidad para orar y pedirle al Señor que los guardara en todo el camino”, añadió.

Ive también agradeció públicamente a los recolectores por aceptar la invitación de su mamá y por el trabajo que realizan, un oficio muchas veces invisibilizado, pero fundamental para la comunidad.

El gesto, aunque breve, dejó una huella enorme en quienes vieron el video y recordó que la gratitud y la empatía no cuestan nada, pero lo significan todo.