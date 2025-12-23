Se disparan denuncias por aguinaldo impago: vea la cantidad de reclamos ante el Ministerio de Trabajo

Si a usted no le pagaron el aguinaldo o se lo cancelaron incompleto, no está solo. Al 23 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ya contabiliza 157 denuncias formales por no pago de aguinaldo, la mayoría de ellas procedentes, según datos oficiales.

El Ministerio de Trabajo confirmó que la mayoría de las denuncias por no pago de aguinaldo presentadas este 23 de diciembre fueron declaradas procedentes. (Canva /Canva)

El reporte, con corte a las 2:30 p. m. de este martes, revela que 155 denuncias sí cumplen los requisitos para ser investigadas, mientras que solo dos permanecen pendientes. Además, 691 personas han buscado asesoría o ayuda para calcular correctamente este derecho laboral.

De esas consultas, 111 estuvieron relacionadas directamente con el aguinaldo, mientras que 580 correspondieron a otros temas laborales, lo que evidencia una alta preocupación de los trabajadores en esta época del año.

La mayoría de las denuncias se presentaron por medio del formulario web del MTSS, con 95 casos, seguido de la atención presencial con 54, la vía telefónica con 7 y el correo electrónico con una denuncia. En total, 36 empleadores han sido denunciados por incumplir con este pago obligatorio.

En cuanto a las regiones, la Región Central concentra la mayor cantidad de denuncias, con 18 casos, seguida del Pacífico Central con 8. Otras zonas del país también registran reclamos, aunque en menor número.

Por sector económico, el comercio encabeza la lista con 25 denuncias, seguido por servicios, construcción y transporte, lo que confirma que el problema no se limita a un solo tipo de actividad.

El Ministerio recordó que, aunque las oficinas físicas y canales de atención reabrirán el próximo 26 de diciembre, el sitio web del MTSS permanece habilitado las 24 horas para recibir denuncias por no pago de aguinaldo.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable y su no pago constituye una falta grave. Si a usted no le cumplieron, puede denunciar de forma gratuita y confidencial ante el Ministerio de Trabajo.