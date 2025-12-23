Este es el mejor mes para cambiar o encontrar trabajo: una especialista explica por qué

Si usted anda con la idea de cambiar de trabajo o está buscando una oportunidad laboral, ponga atención, porque enero juega a su favor. Así lo confirma la especialista en recursos humanos Yorleny Abarca, con quien La Teja conversó para entender por qué este mes es clave para quienes quieren moverse laboralmente.

Enero es uno de los meses más fuertes para encontrar trabajo, ya que se reactivan procesos de contratación que estuvieron congelados en diciembre. (Shutterstock)

Según explicó la experta, enero es un mes más accesible para encontrar trabajo porque se retoman muchos procesos de contratación que quedaron congelados en diciembre debido a vacaciones, cierres de empresas y actividades de fin de año. “Por eso es común ver anuncios donde se indica ingreso a labores a inicios de enero”, señaló.

La especialista en recursos humanos Yorleny Abarca explica por qué este mes ofrece más oportunidades laborales. (Procomer /Cortesía)

A esto se suma que muchas personas se plantean como meta de Año Nuevo un cambio de trabajo. Ya sea por crecimiento profesional, mejores condiciones o porque sienten que donde están ya tocaron techo, muchos deciden renunciar y buscar nuevas opciones. Esa decisión genera vacantes que las empresas necesitan llenar con rapidez.

Otro factor importante son los nuevos proyectos. A finales de cada año, las organizaciones hacen evaluaciones internas, revisan puestos y analizan el crecimiento que tuvieron. Ese proceso suele traducirse en la apertura de nuevas plazas en enero y febrero.

La rotación también juega un papel clave. Muchas personas esperan recibir el aguinaldo y disfrutar sus vacaciones para luego renunciar sin una afectación económica fuerte. Eso provoca una salida importante de personal y deja espacios disponibles que deben cubrirse casi de inmediato.

Aunque existe la creencia de que en diciembre es imposible conseguir trabajo, Abarca aclara que no es del todo cierto. Sin embargo, reconoce que sí es más limitado porque los procesos de contratación avanzan lento. Por eso, enero y febrero se convierten en los meses más fuertes para encontrar empleo.

Además, en Costa Rica se mueven con fuerza sectores como comercio, servicios, call centers, logística, seguridad, limpieza y turismo. A eso se suma que, aunque mucha gente dice que va a buscar trabajo en enero, pocos aplican de forma ordenada y estratégica, lo que le da ventaja a quien presenta un currículum bien armado y da seguimiento.

Sectores como comercio, servicios, call centers y turismo aumentan sus contrataciones a inicios de año. (Universidad Fidélitas/Universidad Fidélitas)

Incluso, este puede ser un mejor momento para negociar condiciones laborales, ya que algunas empresas muestran mayor flexibilidad en salario, horarios o fecha de ingreso ante la urgencia de llenar plazas.

La conclusión es clara: si usted espera a que pase enero, pierde ventaja. En Costa Rica, enero no es un mes muerto; es un mes de oportunidades para quien se mueve rápido y con estrategia.