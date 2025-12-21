Nuevo hotel Hyatt Place Cariari abrirá en 2026 y mantiene vacantes de empleo

Si está buscando trabajo o conoce a alguien que esté en esa situación, ponga atención, porque el Hyatt Place Cariari/Convention Center continúa con su proceso de contratación y aún tiene plazas disponibles para diferentes puestos.

El hotel, ubicado en la provincia de Heredia, abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026 y, actualmente, está reclutando personal para reforzar su equipo operativo.

Las vacantes disponibles son para agentes de prevención de pérdidas, técnicos de mantenimiento, pileros, cocineros y ayudantes de cocina, puestos clave para el funcionamiento diario del hotel y la atención a los huéspedes.

El Hyatt Place Cariari/Convention Center contará con 123 habitaciones, restaurante, bar, piscina, gimnasio, business center y salones para eventos, por lo que representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento en el sector hotelero.

Las personas interesadas en aplicar a alguna de estas plazas pueden enviar su currículum al correo electrónico jessica.gomezpiedra@hyatt.com, en el cual se estará recibiendo la información para los procesos de contratación directa.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Llegue preparado: Lleve su currículum actualizado, limpio y bien presentado. Revíselo antes para asegurarse de que sus datos estén correctos.

Recuerde que en la sección del empleo de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y consejos laborales.