Vendedor se levanta a las 3 de la mañana para ganarse la vida en las calles de San José

William Rodríguez, un migrante nicaragüense de 48 años, dejó su país natal para buscar mejores oportunidades laborales y brindar apoyo a su familia.

Actualmente reside en Costa Rica, donde se dedica a la venta de bolsitas de cebolla, chile dulce y tomate, que ofrece a 500 colones.

Su historia salió a la luz en nuestra búsqueda de héroes anónimos, esas personas que, desde el esfuerzo cotidiano, logran marcar una diferencia.

William Rodríguez inicia su jornada desde la madrugada para conseguir productos frescos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jornadas que inician antes del amanecer

“Yo vivo en la zona roja y nos levantamos (él y su esposa) a veces a las 3 a.m., para conseguir producto bien fresquito, para no vender mal a la gente”, relató.

Desde muy temprano, William y su esposa seleccionan el producto que lavan, clasifican y preparan, cuidando cada detalle para ofrecer calidad a sus clientes.

Don William vende las bolsitas en 500 colones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Trabajo constante y motivación familiar

Entre las 10 a.m. y las 11 a.m., cada uno toma rumbos distintos por la capital, empujando su carrito y ofreciendo los productos.

Dependiendo de cómo se desarrollen las ventas, la jornada puede extenderse hasta las 9 p.m., en días largos y exigentes.

Don William se va a su casa hasta que vende todo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Llevamos como un año vendiendo. Antes yo trabajaba en construcción, pero el pago era muy malo, entonces prefiero trabajar aquí y ganar un poco mejor”, explicó el vendedor.

Aunque William vive únicamente con su esposa, no se olvida de sus hijos que permanecen en Nicaragua. Ellos representan su mayor motivación y la razón por la que, día tras día, continúa madrugando y luchando por un futuro más estable.

La venta de los productos se convirtió en su principal sustento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)