Don Manuel, el guardián de las melcochas que endulza el mercado Central

Entre los pasillos del mercado Central de San José, donde conviven aromas, historias y personajes entrañables, trabaja desde hace 12 años don Manuel Quirós, un vendedor que se convirtió, sin proponérselo, en un héroe anónimo al mantener vivas las tradiciones dulces que acompañaron a varias generaciones de costarricenses.

LEA MÁS: Exconserje del gobierno, de 73 años, trabaja con todo y bastón en las calles de San José

Don Manuel mantiene vivas las tradiciones dulces con melcochas, gofios y confites que han endulzado generaciones (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El hombre que madruga para conservar lo tradicional

Aunque muchos creen que debe madrugar mucho, él cuenta su rutina con sencillez: “Más o menos a las seis y cuarto… a las siete y media ya estoy aquí”. A sus 66 años, dedica hasta diez horas de su día a la venta de productos que pocos comerciantes mantienen.

Tiene 24 años de ser vendedor y asegura que esta labor nació tras perder un antiguo trabajo. “Me despidieron de donde hacía botellas, así que me dediqué a vender. Mi papá y mis tíos traían esa tradición”, recuerda.

En su pequeño puesto ofrece tesoros que evocan niñez, fiestas y tiempos más simples: melcochas, confites de fiesta, besitos, tártaras y el famoso soao, entre otras cosas. “Son muy tradicionales”, dice con orgullo mientras señala las bolsitas listas para llevar.

LEA MÁS: Gerardo “Chiqui” Solano, el pregonero que lleva 20 años informando a Paraíso de Cartago

Los precios, fieles a lo popular, siguen siendo accesibles: “Desde 250 colones… los cubitos son cuatro por mil”.

Un mensaje para quienes vienen detrás

Desde hace 12 años, don Manuel recibe a clientes en el mercado Central con sabores de antaño (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Don Manuel vive con su hija, su nieto y el esposo de ella, y se esfuerza cada día para sostener el hogar. Más allá del trabajo, desea que su historia sirva de inspiración.

“He visto mucha gente joven en malos caminos… y uno que ya está acertado sigue trabajando. Ojalá algo los motivara para elegir un camino bonito”.

Su visión de vida conmueve: no juzga, no critica, simplemente invita a apreciar el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo honrado.

Un pedacito de historia viva del mercado Central

Mientras acomoda sus productos, comparte un dato que guarda como un tesoro: “Este negocio estaba abierto en 1890, cuando el mercado tenía 10 años de abierto”. Desde entonces, generaciones enteras han encontrado en este espacio dulces que saben a recuerdo.

Su sonrisa tranquila y sus manos que aún elaboran y ordenan cada confite, hacen de don Manuel una de esas figuras que mantienen en pie lo auténtico, lo nuestro, lo que no debería perderse.

El vendedor rescata dulces tradicionales como besitos, tártaras y el famoso soao, muy buscados por adultos mayores (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A sus 66 años, don Manuel sigue trabajando para sostener a su familia y preservar una tradición centenaria (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA