Grupo Monge tendrá feria de empleo y busca personal para trabajar en Santa Ana

La feria de empleo será este martes 27 de enero

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar, ya que Grupo Monge anunció que realizará una feria de empleo para contratar personal en distintas áreas y así reforzar su equipo de trabajo en Santa Ana.

en la imagen la fachada de Monge
Grupo Monge organizará una feria de empleo el próximo 27 de enero. (Cortesía Grupo Monge/Cortesía Grupo Monge)

La actividad se llevará a cabo el martes 27 de enero, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la tienda Monge Escazú, ubicada contiguo a EPA. Durante la jornada, la empresa estará recibiendo personas interesadas.

Según informó la compañía, hay vacantes disponibles para varios puestos, entre ellos: administradores de tienda, cajeros, vendedores, jefes de bodega, bodegueros y jefes de área.

En Grupo Monge invitan a quienes estén interesados a presentarse directamente al lugar, llevar su currículum y aprovechar la oportunidad de aplicar a un empleo formal dentro de una empresa con amplia trayectoria en el país.

Consejos para ordenar el currículum:

1. Sea claro y conciso

Su currículum no debe ser una novela. Lo ideal es que tenga máximo una página si tiene poca experiencia, y dos si ya lleva años en el área. Destaque lo más importante primero, como su experiencia laboral, educación y habilidades. Evite párrafos largos.

Grupo Monge
La feria de empleo será el 27 de enero. (la teja/cortesía)

2. Adapte su currículum al puesto

No envíe el mismo currículum a todas las vacantes. Revise qué busca la empresa y resalte experiencias, logros o habilidades relacionadas con ese puesto. Por ejemplo, si aplica a cajero, destaque experiencia en atención al cliente, manejo de caja o rapidez y organización.

3. Cuide la presentación

Un currículum desordenado o con errores ortográficos da mala impresión. Use tipografía clara, márgenes uniformes y subtítulos visibles. Asegúrese de que no haya faltas de ortografía y que los datos de contacto (teléfono, correo, LinkedIn si tiene) estén correctos.

4. Incluya logros concretos

Más allá de enumerar tareas, muestre lo que ha logrado. Por ejemplo:

  • “Aumenté las ventas en un 15 % durante seis meses”
  • “Capacité a 5 nuevos empleados en procesos de inventario”Esto demuestra resultados y proactividad, no solo responsabilidades.
