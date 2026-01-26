BCR envía importante mensaje a usuarios ante retiro masivo del FCL este 2026

El Banco de Costa Rica (BCR) envió un importante mensaje a sus usuarios ante el retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) que se dará este 2026.

Este año se cumplen 25 años de la entrada en vigor de la Ley de Protección al Trabajador (7983). Dentro de sus disposiciones se estableció que los fondos acumulados en el FCL se entregarían cada cinco años, siempre y cuando: No existiera ruptura de la relación laboral y el trabajador no se hubiese acogido a su pensión.

El quinquenio de este año se cumple en marzo próximo, por lo que BCR Pensiones ofrece los siguientes consejos respecto a esta gestión:

- La entrega del FCL solo se realiza bajo solicitud, por lo cual puede realizar la gestión desde ya.

- Para mayor facilidad, puede utilizar los canales digitales para solicitar su quinquenio. En el caso de la operadora del BCR, puede hacerlo por medio de la página web, a través de la app BCR Pensiones o la Oficina Virtual del Banco de Costa Rica.

- Antes de retirar su FCL, realice un presupuesto, planifique en qué lo invertirá; se recomienda no utilizarlo para cubrir gastos corrientes, teniendo presente que estos recursos son parte de la cesantía laboral en caso de quedar desempleado.

- Valore transferir los recursos a un Plan Voluntario de Pensiones.

- Si no lo necesita, no lo retire. Los fondos estarán disponibles para cuando lo requiera o cuando termine una relación laboral.

Ventajas de no retirar el FCL:

Aunque mucha gente ya quiere disponer del dinero del FCL, el banco también explica las ventajas de no retirar esa plata.

Si no retira el quinquenio, los recursos se mantendrán disponibles hasta el momento en que usted realice el trámite correspondiente. Los recursos no tienen plazo de caducidad.

Además, en caso de quedar desempleado, ese dinero acumulado le servirá para cubrir sus necesidades básicas. Los recursos del FCL son inembargables.

Lo que debe saber del FCL

El FCL es un ahorro que fue creado para dotar a los trabajadores de recursos que les permitan atender sus necesidades inmediatas ante una ruptura de relación laboral.

Los afiliados que pueden solicitar el retiro masivo son únicamente aquellos que hayan acumulado saldo en el FCL, producto de cinco años consecutivos de mantener una relación laboral con el mismo patrono a marzo 2026.

Aun cuando se gestione el retiro desde ya, el depósito se realizará a partir del 1.º de abril. El monto por depositar corresponde al saldo acumulado al último día del mes en que cumple cinco años continuos de relación laboral con el mismo patrono.

Para consultas sobre este tema o cualquier otro relacionado, BCR Operadora de Pensiones pone a disposición el teléfono 2211-1111, opción 3, o bien, ingresando a https://bcrcita.bancobcr.com/OPC/

También puede escribir al WhatsApp 2211-1135, opción 5, o al correo electrónico: bcrpensiones@bancobcr.com