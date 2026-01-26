Ministerio de Salud declara la guerra al virus chikungunya y ya tomó acciones para evitar más casos

El Ministerio de Salud está luchando para evitar que el virus chikungunya se propague por Esparza y el resto del país, luego de que la semana pasada se detectara un caso en esa localidad.

La entidad informó este lunes que, por medio del Programa de Control de Vectores, está desarrollando intervenciones sanitarias en Esparza.

El Ministerio de Salud está haciendo fumigaciones en Esparza. (Ministerio de Salud)

Las acciones se concentran inicialmente en la localidad de Espíritu Santo y se extienden a otros sectores de Esparza. El trabajo contempló tres ciclos de intervención, los cuales se realizan de la siguiente manera:

- Primer ciclo: se dio entre el jueves, viernes y sábado de la semana pasada.

- Segundo ciclo: lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero.

- Tercer ciclo: lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero.

“Durante estas intervenciones, el personal del Ministerio de Salud realiza fumigaciones con termonebulizadoras dentro y fuera de las viviendas, así como visitas casa por casa para identificar y eliminar criaderos de mosquitos y detectar personas con síntomas como fiebre.

“Además, se utiliza una máquina LECO para fumigación dos veces al día, en horas de la madrugada y al final de la tarde, momentos en los que el mosquito transmisor está más activo. Asimismo, se empleará una tractonebulizadora, que permite cubrir áreas más amplias del cantón”, informó Salud.

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y refuerza las acciones de control del mosquito para reducir el riesgo de transmisión.

Es recomendable que use repelente para evitar que lo pique el mosquito. (Shutterstock)

Recomendaciones para la población:

- Usar repelente contra mosquitos.

- Vestir ropa de manga larga, especialmente al amanecer y al atardecer.

- Utilizar mosquiteros.

- Eliminar criaderos de mosquitos como baldes, llantas, floreros u otros recipientes con agua estancada.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a colaborar con las acciones de control, permitir el ingreso del personal debidamente identificado y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, como parte del compromiso conjunto para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.