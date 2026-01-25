Diputada plantea medida inédita para cerrar la brecha salarial del 10% entre hombres y mujeres

Una propuesta de la diputada Cynthia Maritza Córdoba Serrano busca cerrar las brechas salariales entre mujeres y hombres en Costa Rica.

Ella presentó un proyecto de ley llamado “Ley para hacer efectiva la igualdad salarial entre mujeres y hombres”.

La iniciativa pretende incorporar mecanismos obligatorios de transparencia salarial, auditorías de brecha de género y planes de corrección progresiva.

Cinthya Córdoba impulsa proyecto de ley para eliminar las brechas salariales. (Mayela López)

La idea parte de una realidad: aunque el principio de igualdad salarial existe en nuestra legislación, en la práctica las brechas persisten, en parte por la falta de información clara, mecanismos de verificación y herramientas efectivas de corrección.

INEC revela una realidad injusta

Datos oficiales y estudios recientes basados en encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que persiste una brecha salarial ajustada estimada entre el 8% y el 10%.

“La igualdad salarial no se logra solo con una frase en la ley. Se logra cuando hay reglas claras, información transparente y mecanismos reales para detectar y corregir la discriminación. Este proyecto no fija salarios ni invade la negociación colectiva: hace visible lo que hoy permanece oculto”, afirmó la legisladora independiente.

El proyecto establece, entre otros aspectos, la obligación de indicar rangos salariales en las ofertas de empleo, el derecho de los trabajadores a acceder a información salarial agregada, y la realización de reportes y auditorías periódicas de brecha salarial, aplicables de forma gradual y proporcional según el tamaño del empleador.

El INEC señala que en Costa Rica la brecha salarial va entre el 8% y el 10%. (Archivo)

Empresas deberán corregir las brechas cuando sean detectadas

Cuando se identifiquen brechas injustificadas, las empresas deberán implementar planes de corrección progresiva, sin reducción de salarios ni afectación de derechos adquiridos.

La propuesta también incluye protección expresa contra represalias, reglas probatorias que facilitan la exigibilidad del derecho y un régimen de supervisión administrativa a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el debido proceso y la protección de datos personales.

“La evidencia internacional demuestra que la transparencia salarial no es punitiva, es preventiva. Mejora la gobernanza laboral, fortalece la confianza y genera incentivos positivos para las empresas que ya cumplen”, finalizó.