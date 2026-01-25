Extranjera a la que le mataron esposo y perdió hijo por depresión, vende elotes y yoles para llevar alimento a casa

Cristina Obando Treminio dejó hace 30 años su natal Nicaragua y se vino para Costa Rica en busca de trabajo para mandarle dinero a su familia.

Cuando llegó al país tenía solo 18 años y empezó a trabajar en casas como trabajadora doméstica.

Cristina Obando Treminio dejó hace 30 años su natal Nicaragua y se vino para Costa Rica en busca de trabajo. (Cortesía)

Tres años después conoció al amor de su vida: René Hernández Altamirano; se fue a vivir con él y tuvieron siete hijos.

La pareja construyó una familia amorosa. Con mucho esfuerzo y trabajo fueron sacando a sus hijos adelante; sin embargo, el sueño de verlos crecer felices se convirtió en una pesadilla hace tres años.

LEA MÁS: Nicaragüense que aprendió a hacer cajetas viendo videos de YouTube ahora tiene un negocio y va por más

A Cristina y René les dieron una casa de bien social en el proyecto Villas Marcel, en Carrillo, Guanacaste, y se fueron a vivir ahí con sus chiquitos.

Según relata Cristina, un terrible día unos vecinos de ese lugar llamaron a su hijo de 10 años que estaba jugando en la calle, lo metieron a una casa y lo intoxicaron con drogas. El pequeño quedó grave y tuvo que ser llevado al hospital.

LEA MÁS: De TikToker viral a empresaria: Tica-Nica estrena show que montó por dos años

A raíz de eso, ellos pusieron una denuncia judicial, lo que enojó mucho a los hombres que habían cometido el terrible acto. Eso hizo que empezaran una serie de amenazas.

Los yoles de Cristina son muy conocidos en Santa Cruz. (Cortesía)

Un escudo de amor: El asesinato de su esposo

Desde hace 16 años, Cristina es vendedora ambulante; hace elotes y yoles, que son unos tamalitos de elote tierno. Su hijo mayor, José Manuel, la ayudaba a vender sus productos desde que tenía 11 años, pues era muy empunchado.

Un día, cuando ella y el muchacho regresaban a la casa de trabajar, se toparon con los hombres que habían intoxicado al pequeño de 10 años y estos comenzaron a decirles cosas terribles.

LEA MÁS: Hizo del bullying por ser nicaragüense su inspiración y la UNA lo reconoció como estudiante modelo

“Faltaban dos días para el juicio. Le avisamos por teléfono a mi esposo que nos estaban siguiendo y él llegó para protegernos. Me iban a disparar a mí y él se metió como un escudo; recibió tres balazos. Murió hincado, dando la vida por mí y sus hijos”, narró con dolor.

Una nueva pérdida: El adiós de su “mano derecha”

Tras el asesinato de René, la tragedia no dio tregua. Su hijo José Manuel cayó en una profunda depresión tras presenciar el crimen de su padre y eso lo llevó a la muerte.

René dio su vida para proteger a su familia. (Cortesía)

“Se fue consumiendo como una esponjita. No resistió la muerte de su papá. Hace 10 meses le dio un paro y se me murió. Era mi mano derecha, mi apoyo”, cuenta doña Cristina.

Actualmente, el muchacho que había sufrido la intoxicación afronta graves secuelas psicológicas por ese episodio y por haber presenciado los fallecimientos de su papá y su hermano. Todo esto ha llevado a la familia a vivir una situación de extrema vulnerabilidad.

LEA MÁS: Nicaragüense estaba por rendirse, pero papel que encontró en la calle lo cambió todo

Tuvieron que dejar la casa que les dieron porque solo uno de los hombres que participó en el homicidio fue encarcelado; los demás están libres y eso les da temor.

Ahora viven en Santa Cruz y luchan por salir adelante, pero ven la vida cuesta arriba.

LEA MÁS: Nicaragüense que llegó al país con el corazón hecho pedazos, se levantó y ahora tiene un curioso negocio

El sueño de la estabilidad a base de elotes y yoles

Cristina no se rinde. Ella es muy conocida por los ricos productos que vende y todos los días sale a las calles a ofrecer los elotes y los yoles para llevar el sustento a su hogar.

José Manuel, el hijo mayor de Cristina, murió hace 10 meses. (Cortesía)

Su sueño, y el que era el plan de su hijo José Manuel, es establecer un puesto fijo o una pequeña soda.

“La gente ya conoce mi producto, es bueno. Mi sueño es tener paz y una sodita donde pueda estar estable con mis hijos”, comentó.

La familia vive en condiciones precarias en un lugar prestado. La situación es crítica, no tienen camas y en un solo colchón duermen hasta tres personas.

Durante unos meses estuvieron recibiendo ayuda del IMAS, pero ya se acabó. Hace unos días fue a solicitarla de nuevo y quedó en lista de espera.

“Tengo que ir a renovar mi residencia porque ya se venció y así no puedo ir al EBAIS ni nada y necesito estar en tratamiento porque tengo la presión alta y por otras dolencias. Lo que pasa es que la renovación cuesta 180 mil colones y no tengo esa plata”, contó.

La valiente también sale a vender elotes para llevar el sustento a su hogar. (Cortesía)

A pesar de todo, su hija Heidy está a punto de graduarse en Administración de Empresas, lo cual es un rayo de esperanza entre tanta oscuridad.

Además, su hijo de 25 años trabaja en construcción y le ayuda a su mamá con lo que puede.

¿Cómo ayudar?

Si usted quiere ayudar a esta familia, ya sea con víveres, camas o dinero para que ella pueda renovar su residencia y ayudarse con los gastos de la casa, puede contactar a Heidy al celular 6028-0310 (doña Cristina no tiene celular). También puede hacer transferencias por SINPE Móvil a ese mismo número.

“Yo veo el cielo y recuerdo lo que me decía mi hijo: ‘Mamá, nunca dejes caer la base de la familia, sigue adelante’. Eso es lo que hago todos los días por mis hijos”, finalizó doña Cristina.