Tiktoker nicaragüense Camila Mena lanza espectáculo para fiestas: “Este show es un sueño desde niña”

Camila Mena es una tiktoker nicaragüense que llegó a Costa Rica a una corta edad. Lo hizo con su mamá y sus hermanas y ahora tiene una vida hecha en el país.

Además de ser creadora de contenido para redes sociales, hace ropa para vender, baila en un grupo de folclor nicaragüense llamado Raíces de mi Tierra, y está estrenando un proyecto con el que soñaba desde niña. Se trata de un show de baile para fiestas llamado “The musa show”.

Tiktoker Camila Mena lanza The musa show, un espectáculo para cualquier tipo de fiesta. (Cortesía)

“Mi papá, que ya murió, siempre me inculcaba valores y me apoyaba en todo; desde chiquitita yo iba a bailar folclor y también a las clases de baile de la escuela, y él me impulsaba en todo eso”, recordó.

Camila recuerda con cariño sus raíces en Nicaragua, y cómo desde muy joven mostró talento y energía al bailar. Cuando su familia se trasladó a Costa Rica, siguió cultivando esa pasión.

“En Nicaragua yo nací, crecí, pero ya después mi Costa Rica me crio; de verdad, estoy muy feliz de vivir aquí”.

LEA MÁS: Boxeador nicaragüense llegó a Costa Rica para cumplir sueño de ser campeón mundial

De creadora de contenido a espectáculo en vivo

Como creadora de contenido, Camila logró visibilidad en redes, eso hizo que la eligieran para ser la musa del Carnaval de San José en el 2023.

Esa participación fue crucial para darle inicio a su nuevo proyecto, el cual trabajó durante dos años.

La máscara es parte del espectáculo de Camila. (Cortesía)

“Este show es para todos acá en Costa Rica… ya estamos listos y tenemos agenda abierta. El espectáculo incluye todo: trajes creativos, luces, máquina de humo, anfitrión y un equipo profesional.

Tres actos para una fiesta inolvidable

Camila detalla tres segmentos de su show:

El primer acto: Una muchacha turca con una canción adaptada al español y participación de su mejor amigo, quien también es su compañero de baile y hace sus trajes.

LEA MÁS: Hizo del bullying por ser nicaragüense su inspiración y la UNA lo reconoció como estudiante modelo

El segundo acto: Un número teatral-musical, que rescata las tradiciones costarricenses con mascaradas, algo que a la gente le encanta. En esa parte aparece el famoso personaje La Máscara y baila con Camila.

El tercer acto: El gran cierre, estilo carnaval, con cambios de trajes, música nicaragüense y costarricense, y mucha interacción con el público.

Harold, es esposo de Camila, es uno de sus principales apoyos. (Cortesía)

“Montamos tres shows en uno solo… música de las dos tierras que amo”, aseguró la talentosa joven.

“Este proyecto lo hemos ido montando durante varios años y ahora que ya está listo, esperamos estar en sus fiestas”, manifestó.

LEA MÁS: Nicaragüense estaba por rendirse, pero papel que encontró en la calle lo cambió todo

Camila dice que en esta nueva etapa de su vida ha sentido el apoyo de sus seres queridos más cercanos.

“Mi esposo siempre está para todo lo que yo le digo, él siempre me apoya y me dice: ‘Sí amor, si usted lo quiere, hágalo porque usted puede’. Él es uno de mis apoyos más importantes, también mi hija, mi familia y mis hermanas”, aseguró.

Espera llevar su show a su amada Nicaragua

La bailarina está feliz de lanzar su show en la tierra en la que tiene su hogar, pero también sueña con algún día poder mostrar su talento en la patria que la vio nacer.

Ella está que no se cambia por nadie por tener su propio show, siempre soñó con eso. (Cortesía)

“Espero algún día estar en Nicaragua con mi show también, que me den la oportunidad, allá en Nicaragua, de poder llevar mi show completo”, expresó.

Camila ya está abierta a contrataciones para eventos y fiestas privadas en Costa Rica, con la promesa de llevar energía, talento y una producción visual muy agradable.

“Este show es un sueño desde niña, siempre había querido tener algo así y pues Diosito ya me lo cumplió, me dio algo que a mí me gusta muchísimo. No sabía que iba a ser así, pero fue Dios quien me iluminó. Ha sido un proceso de bastante tiempo y trabajo, pero al fin lo tenemos listo.

LEA MÁS: Nicaragüense que llegó al país con el corazón hecho pedazos, se levantó y ahora tiene un curioso negocio

A Camila le va muy bien en redes sociales

Camila es tan carismática que es un pegue en las redes sociales. Por ejemplo, en TikTok tiene 531 mil seguidores (su usuario es @camilameena) y en Instagram 52 mil (aparece como musa_camila_mena).

Ella dice que, al contrario de muchos otros creadores de contenido, sus publicaciones son tranquilas, familiares y lejos de las polémicas, porque esas cosas no le gustan.

La nicaragüense quiere llevar algún día su show a su tierra natal. (Cortesía)

“Yo, en la vida real, soy la misma persona que ven en las redes sociales, así que la gente, cuando me ve en la calle, se me acerca, me saluda, me pide fotos y yo feliz, porque para mí es un placer”, comenta.

La joven dice que nunca falta quien le salga en las redes con un domingo siete y un mal comentario, pero ella no se complica, bloquea a la persona y listo, nada de ponerse a pelear.

Si usted quiere contratar el show de Camila, puede hacerlo por medio del teléfono 6195-2093. Ahí puede hacer las cotizaciones del espectáculo, ya que el precio depende de la zona del país en la que se contrate; ella viaja a cualquier parte de Costa Rica.