Jafet Soto habla de las elecciones como el gran influencer que es: “Ya definidos por quién vamos a votar”

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, habló sin pelos en la lengua de las próximas elecciones presidenciales y fue claro en que los costarricenses tienen el deber de elegir un buen gobernante para el país.

Él no se guardó nada y fiel a su estilo explicó, según su opinión, porqué mucha gente no tiene ganas de ir a votar.

Jafet Soto habló sin pelos en la lengua sobre las elecciones presidenciales. (Albert Marín)

“Votar es un privilegio. No son muchos los países en el mundo en los que los habitantes tienen la posibilidad de elegir democráticamente, y por mayoría, a un presidente. En muchos países lo que hay son dictaduras, en otros hay parlamentos, en otros hay delegados, mientras que los habitantes de este país tenemos la posibilidad de tomar el poder cada cuatro años, para elegir.

“Ese poder no se puede negar, es un poder heredado por todos nuestros abuelos que lucharon para que estemos como estamos hoy y con esa posibilidad tan linda de ejercer el voto, sin amenazas, y salir a la calle a decir lo que pensamos”, dijo Jafet.

LEA MÁS: Estas fueron las promesas que hizo Rodrigo Chaves en su plan de gobierno ¿las cumplió?

Los costarricenses están decepcionados

Soto dice que en Costa Rica mucha gente ha dejado de ir a votar porque se siente decepcionada.

“Pienso que la gente valora tanto el voto, pero que nos han quedado tan mal en diferentes momentos, que algunos no quieren ir a votar. Veo a los jóvenes muy entusiasmados, veo a mis hijos, por ejemplo, que tienen entre 23 y 29 años, los veo viendo debates, informándose, y a los amigos de ellos los veo igual, muy entusiasmados, pero tal vez la generación mía y un poquito más para allá, están decepcionadas y creo que con justa razón.

Soto dice que hay que pensar en el bienestar del país a la hora de elegir. (Rafael Pacheco)

“Aquí lo que tenemos que buscar es el bienestar de Costa Rica y no quién tiene más fuerza o menos fuerza, quién es el bueno o quién es el malo, no, no se trata de eso. Esto no es un partido de fútbol; nosotros (Herediano) jugaremos hoy en Liberia y podemos perder, ganar o empatar, pero no va a pasar de ahí, el próximo miércoles vendrá otra revancha. Lamentablemente, en la política no es así, lo que usted haga se ve reflejado en el tiempo y no hay revancha y no se puede corregir algún impuesto o no se puede corregir una ley”, aseguró Soto.

LEA MÁS: Laura Chinchilla apela a tres “razones sagradas” en su llamado a las mujeres indecisas a votar contra la continuidad

El valor de la información en la campaña electoral

El exfutbolista reconoce que ante una decisión tan importante es fundamental que las personas se informen.

Él siente que la información ha sido muy objetiva por parte de muchos medios, aunque reconoce que algunos hacen notar su inclinación hacia algún candidato.

Le ha gustado que en esta campaña la mayoría de medios han informado sobre las propuestas de los aspirantes a la presidencia en los temas y problemas más delicados del país, como seguridad, educación, salud e infraestructura.

El presidente del Herediano dice que mucha gente está decepcionada de la política. (John Durán)

Al preguntarle qué le han parecido los candidatos, lo primero que dijo es que tienen mucho valor.

“Hay que ser muy valiente para meterse al tema político. A todos los respeto porque, si lo hacen, es porque están pensando en Costa Rica y creo que, a diferencia de otros momentos, he visto seriedad en la mayoría de debates, casi no me he perdido ninguno.

LEA MÁS: El poderoso mensaje de María Luisa Ávila que explica por qué sería tan malo eliminar garantías individuales en Costa Rica

“Sí he visto discusiones, pero no pachucas, ni mucho menos. He visto a la gente que se enojó, pero tal vez yo me hubiera enojado en ese momento también por lo que pasó y la respuesta que tuvo el otro”, comentó.

Lo que sí ha notado el presidente del Herediano es que algunos políticos hacen propuestas poco realistas, que no se pueden cumplir en cuatro años.

Soto se ha informado y ya sabe por quién votará. (Rafael Pacheco)

¿Ya decidió por quién votará?

Soto dice que hasta hace unas semanas estuvo en el grupo de los indecisos, pero este mes se terminó de decidir. Tomó la decisión tras dialogar y analizar el tema con su familia.

“Hemos conversado en el chat, hemos hablado, he hablado con mis hijos y creo que llegamos a una conclusión todos y estamos 90% ya definidos por quién vamos a votar.

“Hay que invitar a esos jóvenes a que disfruten esto. Tal vez antes en la escuela, cuando uno recibía Educación Cívica, le decían que el voto es directo, secreto y universal, y uno esperaba ese momento de la elección de la escuela, del grupo. Me tocó ser presidente del aula en la escuela y también en el colegio, me tocó ser secretario de un partido político; eso era algo muy lindo y lo hemos perdido”, narró Jafet.