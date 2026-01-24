Estas fueron las promesas que hizo Rodrigo Chaves en su plan de gobierno ¿las cumplió?

Rodrigo Chaves hizo una serie de promesas en su plan de gobierno antes de iniciar la presente administración.

En el documento se explicaba, paso a paso, cómo el gobierno lograría cumplir con los objetivos propuestos, entre ellos luchar contra el crimen organizado y mejorar la seguridad; combatir la crisis educativa, reducir la pobreza y bajar las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

Expertos analizaron las promesas que hizo Rodrigo Chaves y cuáles cumplió. (Albert Marín)

A menos de cuatro meses para que Chaves termine su administración, conversamos con distintos expertos para hacer un análisis sobre cómo le fue al mandatario con el cumplimiento de sus promesas en las áreas más críticas del país.

¿Cómo le fue al gobierno con la educación?

En el tema de la educación, Chaves prometió:

- Impulsar la actualización profesional de los docentes.

- Fomentar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en habilidades blandas y educación financiera.

- Fortalecer la educación técnica y el modelo de educación dual.

- Buscar alianzas estratégicas con organizaciones globales como Google Education, Khan Academy, Lego Foundation, One World Academy.

- Evaluar de manera continua la calidad del aprendizaje de los estudiantes y la calidad pedagógica de maestros y profesores.

- Establecer el bilingüismo obligatorio.

En el tema de educación la situación ha empeorado. (Archivo)

Rocío Solís es psicóloga y trabajó muchos años en el MEP. Fue viceministra académica de la institución y nos contó, según su criterio, si Chaves cumplió o no.

“El primer punto es algo que no se ha logrado, pues la capacitación docente continua y sostenida no se ha dado. El segundo punto es una acción que ya se había iniciado (desde antes) con todo lo de STEM.

“La educación técnica es un sistema ya establecido y bien organizado que ha tenido siempre el MEP, el cual necesita mayor apoyo en cuanto a requerimientos tecnológicos y nuevas instituciones con especialidades que sean requeridas por la sociedad y el lugar donde se tenga el colegio técnico. La educación técnica dual es una gran deuda para el país”, dijo Solís.

Sobre el cuarto punto, dijo que se dan muchas alianzas, pero no son sostenidas en el tiempo.

El punto sobre la verdadera evaluación de los estudiantes lo calificó como un fracaso.

En cuanto al bilingüismo. Solís asegura que ese es un proyecto propio del MEP, y que no ha sido eficiente ni eficaz, porque hay que cambiar el currículum en la mayoría de centros educativos. Además, la formación docente bilingüe no se da como debería.

“Las promesas en educación no fueron cumplidas; por el contrario, hay un retroceso en todo”, señaló Solís.

El equipo de gobierno de Chaves ha quedado debiendo en muchos temas. (Rafael Pacheco)

¿Cumplió lo prometido en seguridad?

El mandatario aseguró que combatiría con valentía el crimen organizado y la inseguridad ciudadana y para ello Chaves prometió:

- Garantizar la seguridad y las facilidades para que las personas denuncien, sin temor a represalias.

- Un combate frontal contra quienes comercializan bienes robados y la regulación estricta de negocios que comercializan productos de segunda mano, de origen dudoso.

- Mejorar las condiciones de trabajo de los policías.

- Dotar a la policía de equipo tecnológico moderno y revisar el sistema de inteligencia.

- Fortalecer la seguridad comunitaria, familiar y personal.

- Vincular al sector privado con los reos para fomentar alianzas productivas y hacer efectivo el derecho al trabajo de los privados de libertad.

Gerardo Castaing es experto en seguridad. Fue agente del OIJ durante muchos años y tiene gran experiencia en el tema.

Tres años de la administración de Rodrigo Chaves fueron los más violentos de la historia. (Rafael Pacheco)

En cuanto a garantizar la seguridad de denunciantes, Castaing dice que no se han dado avances; todo sigue igual. En cuanto al tema de los topadores, él dice que es un tema del Poder Judicial, no del Ejecutivo, y que lo prometido ya constaba en la ley.

Sobre la mejora a las condiciones de los policías, ahí sí pareciera que hubo avances, porque se aplicó el aumento de salario que les debían, pero falta mucho en cuanto a la mejora de las delegaciones.

El experto dice que el peor fracaso fue la promesa de mejorar la seguridad, ya que el año 2023 fue el más violento de la historia en cuanto al número de homicidios; el 2024, el segundo más violento, y el 2025, el tercero más violento.

En el tema de los privados de libertad, Castaing dice que son los propios reos los que consiguen empresas que les ofrecen trabajo, pero era algo que ya se permitía desde antes de este gobierno, aunque sí siente que Gerald Campos, ministro de Justicia, ha hecho esfuerzo por mejorar muchos temas en las cárceles.

¿Qué hizo en la economía nacional?

Las promesas en economía fueron las siguientes:

- Abrir ventanillas únicas, por objetivo, con plazos máximos.

- Nada de pedir requisitos caprichosos ni constancias de naturaleza pública como copias de cédula, personerías jurídicas, patentes o permisos municipales.

En el tema de la economía se cumplieron muy pocas promesas. (Shutterstock)

- Impulsar la digitalización radical del Estado para que la mayoría de los trámites se hagan con un clic, desde su casa u oficina.

- Promover la bancarización total: cada costarricense mayor de 12 años tendrá una cuenta bancaria.

- Tener la voluntad política y la valentía para bajar el elevadísimo costo de la vida en Costa Rica.

- Fortalecer y dinamizar nuestro motor turístico.

- Darles la mano a nuestros agricultores con apoyo técnico y comercial, bajando costos y modernizando los insumos agrícolas.

- Promover el trabajo conjunto del sector público y el sector privado para cumplir objetivos de política pública.

- Incentivar la participación femenina en la fuerza laboral.

En cuanto al empleo, que también tiene mucho que ver con la economía, prometió:

- Aumentar progresivamente la cantidad de graduados del INA en las 10 áreas de mayor demanda laboral.

- Disminuir las cargas sociales: a menor salario, menos cargas.

- Eliminar los cobros mínimos de la seguridad social: hay que cobrar lo justo.

- Atraer novedosas empresas internacionales.

No se generaron puestos de trabajo de calidad. (Cinde)

También prometió proteger el dinero de los ticos con acciones como:

- Aplicar la reforma fiscal, sin excepciones.

- Eliminar exenciones fiscales que benefician a los más ricos.

- Adoptar una escala salarial única y dar incentivos únicamente por desempeño.

- Disminuir intereses de la deuda pública y el costo de los alquileres.

- Eliminar las pensiones de lujo y abogar por un único sistema de pensiones.

- Analizar con rigor los casos en los que sea posible integrar las funciones administrativas de entidades adscritas a los ministerios.

Economista dijo lo bueno y lo malo

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, hizo una evaluación sobre el tema:

La generación de empleo la calificó como muy mala por la caída del empleo formal. Sí hubo reducción del desempleo, pero por menor participación laboral, no por creación de empleo.

“No se generaron puestos de trabajo de calidad; promesa incumplida”, dijo el experto.

El presidente Chaves prometió cosas que ya se estaban llevando a cabo en distintas instituciones. (Rafael Pacheco)

La atracción de inversión sí fue una meta cumplida, especialmente en zonas francas.

“La creación y supervivencia de empresas nacionales, muy mal, se dio la destrucción masiva de empresas en agricultura, comercio y mercado interno”, mencionó Vargas.

En la tramitología y clima de negocios, muy mal, promesa incumplida; burocracia igual o peor que al inicio del gobierno

La inflación general la calificó bien; hay una inflación baja e incluso deflación, pero el costo de vida subió: los alimentos, alquileres y servicios básicos aumentaron más que el promedio.

La electricidad, los granos básicos y los medicamentos no son más baratos que al inicio del gobierno. El tema de la política arrocera también está muy mal; se dio una caída del 30% en la producción y hubo pérdida de empleo.

Las cargas sociales han aumentado; no disminuyeron como se prometió.

En cuanto al turismo, se ha visto afectado por la apreciación del colón y la inseguridad.

¿Cómo le fue en el tema de la salud?

En su plan de gobierno, Chaves prometió:

- Integrar los sistemas de la CCSS con los del Ministerio de Salud y el INS.

- Transformación digital del Ministerio de Salud: todos sus trámites deben digitalizarse.

Anunció que bajaría las listas de espera y más bien aumentaron. (Cortesía)

- Ampliar la capacidad resolutiva de los EBAIS.

- Modernización del Expediente Digital Único (EDUS) e integrarlo a la medicina privada.

- Promover la telemedicina y la teleconsulta.

- Disminuir las listas de espera.

- Impulsar con seriedad la medicina preventiva y la promoción de la salud.

María Luisa Ávila, exministra de Salud, dice que con base en información pública y verificable, las principales promesas en materia de salud del Plan de Gobierno de Rodrigo Chaves no se han cumplido o presentan avances insuficientes.

En particular, las listas de espera de la CCSS no solo no disminuyeron, sino que aumentaron durante esta administración, tanto en consulta externa como en procedimientos ambulatorios y cirugías.

Asimismo, señala que no existe evidencia pública de que se haya ampliado de forma significativa la capacidad resolutiva de los EBAIS, ni de una implementación amplia y sostenida de telemedicina en el sistema público.

El gabinete de Rodrigo Chaves le ha quedado debiendo a los costarricenses. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

“En cuanto a la modernización del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), se trata de un proyecto iniciado años antes de esta administración y no hay evidencia de su integración efectiva con la medicina privada, tal como se prometió”, expresó.

Además, no se han presentado evaluaciones públicas que demuestren una inversión nueva y medible en medicina preventiva.

Según el análisis de los expertos, en general, el desempeño del Gobierno de Chaves ha sido bastante pobre y deficiente.