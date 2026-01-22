¿Una alianza entre Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles? Esto dicen los candidatos

El “antidebate” organizado por TD Más le recordó a muchas personas que la política no tiene por qué tener gritos, revanchismos, autoritarismo, insultos y mentiras, sino que también puede (y debe) desarrollarse en un ambiente ameno, constructivo, de respeto, paz y cordialidad.

La reunión entre los candidatos Álvaro Ramos (Liberación Nacional); Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Ariel Robles (Frente Amplio), dejó a muchos electores encantados porque, más que un pleito, se vio como una reunión de amigos con buenos planes para rescatar a Costa Rica.

Ariel Robles, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo pasaron una rato ameno y hablaron de política. (Comando de Claudia Dobles)

Lejos del esquema clásico de debate político, el programa apostó por un espacio más relajado, en el que los aspirantes presidenciales pudieron exponer los principales problemas del país, compartir posibles soluciones y también hablar de aspectos personales de sus vidas.

El tono de la actividad permitió momentos distendidos, anécdotas e incluso bromas entre ellos, lo que generó una conexión distinta con la audiencia. Este enfoque fue bien recibido por miles de costarricenses, quienes destacaron en redes sociales la fluidez del intercambio y la ausencia de ataques directos.

La gente ha mostrado interés en una alianza política

A la gente le gustó tanto la curiosa dinámica y la química entre los participantes, que ya muchas personas han empezado a decir en redes sociales que sería bueno que se unan para hacer una alianza electoral.

A raíz de eso les consultamos a los cuatro aspirantes presidenciales qué les pareció el antidebate, si han hablado de una posible alianza o si estarían dispuestos a considerarlo.

El primero en responder fue Juan Carlos Hidalgo, quien dijo que se sintió muy cómodo en la actividad.

“Me sentí muy bien, es innegable que hay diferencias programáticas e ideológicas marcadas entre los cuatro candidatos que estábamos ahí sentados, pero el propósito del ejercicio no era marcar diferencias, sino buscar puntos de encuentro y la verdad yo siento que los hubo”, expresó.

Claudia Dobles dice que disfrutó mucho de la actividad y no descarta alianzas. (Cortesía de TD Más)

“Con el tema de las alianzas, por supuesto que nosotros vamos a buscar unir fuerzas con toda la gente que comparte el deseo de sostener, mantener y fortalecer nuestro sistema democrático en una segunda vuelta”, agregó.

Hidalgo dice que serán los costarricenses los que elijan cuál candidato será el que deba liderar la alianza una vez pasada la primera ronda, ya que está convencido de que habrá una segunda.

Claudia Dobles también se mostró a favor de una alianza

Claudia Dobles comentó que disfrutó la actividad y también ve con buenos ojos una posible alianza.

“Será absolutamente necesario. Eso no es una pregunta, es una afirmación; será necesario para cualquier persona que llegue a Zapote el trabajo conjunto de otros liderazgos y el trabajo conjunto de las fracciones legislativas de los partidos que estaban representados (en el antidebate). Me parece que este tipo de espacios lo habilitan y nos va a permitir tender esos puentes de una manera más fácil”, comentó la candidata.

“Encontré el espacio muy bonito, la verdad lo disfruté muchísimo. Nosotros cuatro nos hemos encontrado ya en otros espacios y hemos podido ver que tenemos grandes coincidencias”, añadió Dobles.

Álvaro Ramos no cierra la puerta a las alianzas

Por su parte, Álvaro Ramos, tiene los pies en la tierra y ve la posibilidad de que el continuismo gane la primera ronda electoral.

“Sorprendido gratamente con el antidebate porque se ha convertido en una muestra más de que es posible dialogar sin gritar o imponer, reconstruir entre todos los demócratas el país que el actual gobierno va a dejar destruido en sus raíces institucionales y encontrar consensos para resolver los problemas más graves que viven las familias costarricenses... Fue un ejercicio lindísimo, donde las nuevas generaciones de liderazgo pudimos dejar de lado, las diferencias y nos encontramos seres humanos que queremos lo mejor para el país.

“A partir de febrero, si no gano en la primera ronda y tenemos que ir, la candidata del continuismo y yo, como lo señalan las encuestas, los rivales de hoy, serán los compañeros de ruta y juntos haremos un gobierno a partir de mayo que sea responsable y sólido. Tengo el liderazgo para conducirlo y para encontrar esos puntos de acuerdo que nos mueven a pensar en construir una agenda común y en lograr un gobierno de acuerdo nacional entre los demócratas”, manifestó Ramos.

También se pidió la posición de Ariel Robles, pero al cierre de la nota aún no habían respondido.

Ariel Robles hizo reír en varias ocasiones a los demás candidatos. (Cortesía de TD Más)

Hasta a Laura Chinchilla le llamó la atención el antidebate

Hasta a la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, le llamó la atención la participación y se pronunció sobre el tema.

“Ayer (miércoles), en un ambiente fluido y sereno que promovió el antidebate de TD Más, muchos se dieron cuenta de que existen diversas opciones para votar. Vimos a un grupo de candidatos que representa un relevo generacional: competentes, experimentados y, sobre todo, gente decente que trata las diferencias con respecto”, expresó la exmandataria.