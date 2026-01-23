José Aguilar Berrocal se enojó en debate televisivo y protagonizó tenso momento tras filazo de otro candidato

El candidato presidencial José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, vivió un momento de alta tensión durante el debate organizado por Multimedios este jueves, cuando respondió con visible enojo a comentarios de otros aspirantes, mostrando una faceta que no se le había visto.

Cruce de declaraciones marcó el debate

José Aguilar Berrocal durante el debate de Multimedios donde protagonizó un momento de tensión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aguilar Berrocal no había figurado entre los aspirantes más fuertes en la contienda electoral; sin embargo, su desempeño en el debate oficial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le permitió ganar notoriedad y posicionarse, para algunos analistas, como uno de los participantes más destacados.

Volviendo al debate televisivo de Multimedios, Juan Carlos Hidalgo, otro de los candidatos, lanzó un comentario relacionado con la seguridad personal de algunos aspirantes. En su intervención, el socialcristiano señaló que ciertos políticos enfrentan la inseguridad “desde la comodidad de carros blindados y entre guardaespaldas”, mientras miles de familias viven con temor en sus comunidades.

LEA MÁS: Opinión: De “mamando teta” a políticos conversando como la gente, ¡qué gran diferencia!

La afirmación fue interpretada por Aguilar Berrocal como una alusión directa, por lo que aseguró que utiliza vehículo blindado debido a amenazas recibidas, y que su decisión responde a la protección de su familia.

“Estos políticos que lo que tienen es una carrera irrelevante, como este señor que se ha dedicado a hablar, a hacer diagnósticos, a quejarse y criticar, y en su vida ha resuelto un solo problema real en una sola comunidad real. Viene a cuestionarme que tome medidas para defender la vida de mi esposa, la vida de mi familia”, mencionó.

Visiblemente molesto, respondió con dureza y cuestionó la trayectoria política de Hidalgo, afirmando que nunca ha resuelto problemas reales en comunidades y defendiendo su postura de tomarse en serio la seguridad del país.

El debate presidencial dejó uno de los momentos más comentados de la jornada electoral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Intervención del moderador

La tensión aumentó cuando Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, intervino señalando que no había quedado clara la respuesta de Aguilar Berrocal y le pidió que no se molestara. Esa observación provocó una nueva reacción del aspirante de Avanza, quien empezó a hablar en voz alta fuera de turno, repitiendo la frase: “Con mi familia no van a jugar”.

LEA MÁS: ¿Una alianza entre Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles? Esto dicen los candidatos

Ante la situación, el presentador del debate tuvo que intervenir para pedir respeto y recordar las reglas del espacio, señalando que los participantes no pueden intervenir cuando no tienen la palabra asignada.

El episodio generó múltiples reacciones en redes sociales y volvió a colocar el nombre de Aguilar Berrocal en el centro de la conversación política nacional.

Aquí recopilé -lo más completo posible- los momentos que explicarían (y muestran) el enojo de José Aguilar Berrocal con Juan Carlos Hidalgo durante el debate. https://t.co/ATsm8cqWHn pic.twitter.com/rufMTykwma — Ignacio Azurdia (@ignacioazurdia) January 23, 2026

Nota realizada con ayuda de IA