Natalia Díaz le responde con todo a José Aguilar Berrocal tras debate presidencial

La candidata presidencial Natalia Díaz, del partido Unidos Podemos, reaccionó públicamente ante una publicación realizada por José Aguilar Berrocal, aspirante del partido Avanza, luego del reciente debate presidencial transmitido por Multimedios.

La controversia se originó a partir de una fotografía compartida por Aguilar en su cuenta de Instagram, en la que también aparecen varios candidatos juntos, mientras él se observa separado del grupo.

A partir de esa imagen, el aspirante expresó su interpretación sobre el momento y el contexto político.

Natalia Díaz y José Aguilar Berrocal estuvieron en el debate de Multimedios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Miren bien esta imagen. Ahí están los políticos de siempre, de los mismos partidos tradicionales que nos hundieron en estos problemas. Se juntan. Se acomodan. Se reparten el poder”, escribió Aguilar en su publicación.

Publicación tras el debate

El debate contó con la participación de varios aspirantes presidenciales: Eliécer Feinzaig, Claudia Dobles, Fabricio Alvarado, Ana Virginia Calzada, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo. Según Aguilar, su posición en la imagen no obedecía a un aislamiento, sino a una decisión personal de no integrarse al grupo.

Además, justificó su enojo durante el debate señalando que “hay momentos en los que hay que marcar una línea y toca enojarse”.

“Porque me corre sangre por las venas. Porque esto no es teoría. Es la vida real. Yo estoy en una carrera presidencial por Costa Rica, no en una carrera por un puesto político. No para repartirme el poder con los mismos de siempre, sino para devolvérselo a ustedes, los ciudadanos”, agregó.

Respuesta de Natalia Díaz

Posteriormente, Díaz respondió a las declaraciones de Aguilar mediante una publicación en la red social X, donde cuestionó el contexto en el que fue tomada la fotografía.

“Qué lamentable esta publicación de José Aguilar. Tomar una fotografía cuando nos estaban indicando las reglas del debate de Multimedios y sacarla de contexto lo retrata de cuerpo entero. El liderazgo y el diálogo no se demuestran de esa forma”, expresó la candidata.

La publicación generó diversas reacciones entre usuarios en redes sociales.