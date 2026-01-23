TSE anuncia a qué hora dará los primeros resultados de las elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer la hora oficial en que se darán los primeros resultados provisionales de las elecciones.

El domingo 1 de febrero es un día muy importante para el país, pues se define su futuro. En esta fecha no solo se elegirán a los diputados de la próxima Asamblea Legislativa, sino también al presidente de la República.

A partir de las 8:45 p.m. se conocerán los primeros datos oficiales. La información se actualizará de forma periódica cada 15 minutos hasta las 10 p.m.; a partir de esa hora, la frecuencia cambiará dependiendo del flujo de información.

Los resultados provisionales de las elecciones se darán a conocer dos horas después de que cierren las urnas. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

¿Dónde se podrán ver los resultados?

Los resultados estarán disponibles en diferentes medios, por ejemplo, el sitio web del TSE, donde habrá gráficos y diferentes criterios de búsqueda. También se podrá ver en la aplicación móvil #VotanteInformadoCR

Asimismo, se publicará la información en las redes sociales del TSE y los medios de comunicación nacionales.

¿Cómo se entregarán los resultados al TSE?

El Tribunal explicó la logística del día de las elecciones. Una vez finalizada la jornada electoral, a las 6 p.m., cada junta receptora de votos iniciará el conteo.

Cuando finalice el conteo, los encargados de transmisión de datos enviarán al TSE los resultados provisionales en diferentes medios.

Un total de 450 funcionarios del TSE enviarán la información a través de una aplicación (no pública) instalada en teléfonos inteligentes.

También se comunicarán con uno de los 150 operadores de los centros de llamadas, quienes seguirán un protocolo para solicitarles el resultado del conteo definitivo.

En el caso de las 91 juntas receptoras de votos instaladas en el extranjero, los funcionarios transmitirán los resultados por medio de llamada telefónica después de que cierren las urnas.

El domingo 1 de febrero se eligen a los diputados y al presidente de Costa Rica. (Jose Cordero)

