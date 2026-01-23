Ministerio de Salud alerta sobre dispositivos vaginales que podrían causar daños graves

El Ministerio de Salud alertó a la población sobre los riesgos asociados al uso de duchas vaginales, productos que se comercializan como parte de la higiene íntima femenina, pero que no son necesarios ni recomendados para el cuidado rutinario de la salud vaginal.

Riesgos asociados al uso de duchas vaginales

La advertencia fue emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS), la cual señaló que las duchas vaginales consisten en la introducción de líquidos dentro de la vagina, como agua, vinagre, antisépticos, fragancias u otras sustancias químicas, que alteran el equilibrio natural de la flora vaginal y debilitan los mecanismos de defensa del organismo.

De acuerdo con evidencia científica y diversos estudios, el uso de estos productos se asocia con un mayor riesgo de infecciones vaginales recurrentes, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones de transmisión sexual, irritación, desequilibrios del pH vaginal y disminución de la fertilidad, entre otros efectos adversos.

Las autoridades recordaron que la vagina posee un sistema natural de autolimpieza, por lo que no requiere la aplicación interna de productos para mantener su higiene. Por el contrario, el uso innecesario de duchas vaginales puede generar más daños que beneficios.

Llamado a evitar prácticas riesgosas

El Ministerio de Salud advirtió que el uso frecuente o indiscriminado de duchas vaginales constituye una práctica riesgosa, ya que incrementa la susceptibilidad a infecciones. Además, la promoción de estos productos como necesarios para eliminar olores o mantener la higiene íntima puede inducir a prácticas incorrectas que afectan la salud sexual y reproductiva.

También se enfatizó que ningún producto de uso vaginal debe utilizarse sin la orientación de un profesional de la salud, especialmente en mujeres embarazadas, adolescentes o personas con antecedentes de infecciones ginecológicas.

Ante síntomas como flujo vaginal anormal, mal olor, ardor o picazón, las autoridades indicaron que no deben utilizarse duchas vaginales y que es indispensable acudir a una valoración médica para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Recomendaciones a la población

El Ministerio recomendó no utilizar duchas vaginales ni introducir productos dentro de la vagina como parte de la higiene íntima rutinaria, así como evitar la automedicación y el uso de productos promocionados sin respaldo científico. Además, pidió denunciar ante la institución cualquier promoción engañosa de estos productos con supuestos fines terapéuticos o preventivos sin sustento sanitario.

